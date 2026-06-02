Tandläkare
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandhygienister och tandsköterskor är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Är du nyutexaminerad får du handledning för att på så sätt kunna växa in i din yrkesroll. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Du är legitimerad tandläkare med ett stort engagemang och ett entusiastiskt förhållningssätt. Att arbeta med andra människor är något du värdesätter och trivs med. Genom att vara lyhörd och prestigelös bidrar du till en positiv stämning på kliniken. Du är tydlig i din kommunikation och bemöter patienter på ett omsorgsfullt sätt. Du uppskattar ett omväxlande arbete och har lätt för att ställa om och se nya möjligheter när dagen får ändrade förutsättningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tar de initiativ och beslut som krävs i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss – satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Vi är en arbetsgrupp med god sammanhållning där vi genom ett lyhört, öppet och flexibelt förhållningssätt hjälper och stöttar varandra. Hos oss är en positiv inställning och en öppen kommunikation hörnstenarna i hur vi arbetar tillsammans. Arbetsglädje är viktigt för oss och något vi skapar tillsammans, till exempel genom gemensamma aktiviteter.
Folktandvården i Hultsfred är en allmäntandvårdsklinik belägen i mellersta delen av länet. Vi erbjuder tandvård till patienter i alla åldersgrupper. Vi utför undersökningar, akuttandvård, förebyggande tandvård och mer avancerade behandlingar. Vi jobbar med teamtandvård där alla aktivt arbetar mot samma mål, men varje team på sitt sätt.
Du kan läsa mer om oss på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvarden.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Västra Långgatan 46 (visa karta
)
577 30 HULTSFRED Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
HR konsult
Jessica Frank jessica.frank@regionkalmar.se 010-3583167
9941716