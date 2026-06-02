Planerare till Emhart Glass
Har du ett rykande färskt examensbevis inom logistik eller supply chain i handen? Då kan Emhart Glass kan hjälpa dig att omvandla det du lärt dig under dina studier i praktiken!
Hos oss får du chansen kliva rakt in i en roll där du blir en viktig del av verksamheten med möjlighet att påverka, ta ansvar och utvecklas från dag ett. Vi söker nu en Planerare till vårt team i Örebro.
Det här kan vara starten på din karriärresa!
Vad du kliver in i
Emhart Glass är ett globalt företag som är världsledande inom tillverkning av glasformningsmaskiner som bland annat gör glasflaskor och glasburkar som säljs över hela världen. I Örebro driver vi utveckling i en högteknologisk miljö där teknik, produktion och människor möts.
Din roll Som planerare hos oss blir du en central spelare i att få hela produktionsflödet att fungera effektivt. Du jobbar nära produktion, inköp och teknik där du får samordna planeringsrelaterade frågor mellan olika funktioner. Utöver det kommer du att få:
Skapa och underhålla produktionsplaner på kort och medellång sikt
Säkerställa att planering är i linje med kundorder och leveransdatum genom att följa upp och justera plan utifrån förändrade förutsättningar
Följa upp leveransprecision och planeringsutfall
Analysera kapacitet och beläggning i produktion och balansera beläggning mellan maskiner
Kommunicera förändringar och prioriteringar i produktionsplaneringen
Hantera produktionsorder i affärssystem (IFS)
Identifiera avvikelser och föreslå förbättringar för att bidra till ett mer effektivt material-och produktionsflöde
Vi söker dig som:
Har en universitets- eller högskoleutbildning inom logistik, supply chain eller liknande
Är nyexaminerad eller har några års erfarenhet inom planering och/eller logistik
Har en god analytisk förmåga och intresse för data och flöden
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri och/eller erfarenhet av ERP-system (gärna IFS).
Det här kännetecknar dig Hur reagerar du när det inte går som du tänkt dig? Vi behöver dig som kan behålla strukturen och vara lösningsfokuserad även när planernas kastas om. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter, drivs av nyfikenhet och vågar ställa frågor för att ta dig framåt. Samtidigt har du lätt för att bygga goda relationer och anpassar kommunikationen efter personen du möter.
Tjänsten är en visstidsanställning och är placerad i Örebro
Arbetstiden är för närvarande dagtid
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering
Du är välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 30 juni
Har vi väckt ditt intresse? Sök redan idag, vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivare Emhart Glass Sweden AB
(org.nr 556559-4164), https://careers-se.emhartglass.com
Skebäcksvägen 44 (visa karta
)
702 15 ÖREBRO Arbetsplats
Emhart Glass in Sweden
9941702