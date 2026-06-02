Förrådstekniker till Öresundskraft
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi söker nu en förrådstekniker till Öresundskraft i Helsingborg. I rollen arbetar du i reservdelsförrådet med en varierad vardag som kombinerar operativt lagerarbete och administrativa uppgifter. Du ansvarar för inköp och lagerhantering av reservdelar och förbrukningsmaterial, har daglig kontakt med både interna beställare och externa leverantörer samt säkerställer att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Rollen innebär också arbete i affärs- och underhållssystem, inventeringar samt hantering av in- och utleveranser. Du kommer tillhöra ett team på tre personer och rapporterar till avdelningschefen
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som förrådstekniker är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och beräknas pågå i 3-8 månader.
Det finns möjlighet att vara ledig under juli, enligt överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av inköp, lager/logistik eller liknande
• God systemvana
• Truckkort och B körkort
• Tekniskt förståelse (gärna inom el)
• God vana att hantera avtal och leverantörsdialoger
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av farligt gods/ADR
• Erfarenhet av UBW (Unit4) och IDUS (underhållssystem)
• Arbete i reservdelsförråd (inte traditionellt lager)
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-08.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
252 24 HELSINGBORG
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se
