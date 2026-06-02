Köksbiträde |/Pizzabagare Restaurang Roma Kalmar
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Restaurang Roma i Kalmar är en lokal pizzeria som erbjuder smakrika pizzor, hamburgare och sallader. Vi strävar efter att ge våra gäster god mat, snabb service och en trevlig upplevelse – oavsett om du äter hos oss eller beställer för avhämtning.Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde och pizzabagare hos oss arbetar du med att stötta det dagliga arbetet i köket. Arbetsuppgifterna kan innefatta förberedelser, pizzabakning, enklare matlagning, disk, städning och andra vanligt förekommande uppgifter i restaurangkök. En del av tjänsten innebär även leverans av mat till kunder, vilket gör arbetet varierande och kräver både flexibilitet och ansvarstagande.
Vi värdesätter framför allt att du har viljan att lära dig, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen.Kvalifikationer
B-körkort
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Tidigare erfarenhet som köksbiträde eller arbete i restaurangkök
Erfarenhet från arbete i restaurangmiljö eller liknande verksamhet
Uppfyller villkoren för nystartsjobb
Vi söker dig som
Vi söker dig som är engagerad, arbetsvillig och har en positiv inställning till arbetet. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, är flexibel och har lätt för att hantera ett högt arbetstempo. Du bidrar gärna till en god stämning i teamet och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Övrigt om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag/kväll; schemaläggning enligt restaurangens behov (inklusive helger)
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen kan annan partner anges i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i texten och blir din arbetsgivare om du erbjuds tjänsten. Arbetsgivaren kan ha rekryteringsstöd från Tillväxtinitiativet Kalmar. Så ansöker du
