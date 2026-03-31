2026-03-31
Folktandvården Liljeforstorg
Vår verksamhet och Ditt uppdrag
Vi söker en tandläkare till vår fina klinik Liljefors torg i Uppsala. En centralt belägen klinik med flera alternativa bussar från centralen som tar ca 8 min. En glad och trivsam arbetsgrupp som stöttar varandra och har roligt tillsammans. Vi är 28 personer varav 7 tandläkare, 7 tandhygienister och 11 tandsköterskor. Hos oss jobbar vi med flexibla arbetstider.
Som tandläkare hos oss på Liljeforstorg har du goda förutsättningar till utveckling. Vi har regelbundna terapimöten med erfarna kollegor. Vi har en modernt utrustad klinik och arbetar med mikroskop och scanner för digitala avtryck
Är du den vi söker?
Du har tandläkarexamen samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Ditt driv är inom allmäntandvårdens alla delar och vi ser gärna att du har några års erfarenhet.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar effektivt med bibehållen hög kvalitet. Du har ett bra bemötande, mot såväl patienter som dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att samarbeta med kollegor som ger patienten förutsättningar till en bra munhälsa. Är du nyutexaminerad får du handledare och deltar i Folktandvårdens adeptprogram.
Din kompetens
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Sätter upp mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
• Hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
• Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat:
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Margareta Krondahl 018 - 611 63 30
Arbetsledare Helena Hallström 018-611 63 30
För UTTF tandläkare Isabel Brundin 070- 5081310
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 30 april 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
