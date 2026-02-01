Tandläkare
2026-02-01
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Bli en del av Tandhuset kronan, nu söker vi en till tandläkare.
Implantatkirurgi, implantatprotetik, aligners, sömnapneskenor, fasta tandställningar samt vanlig allmäntandvård. Kanske har du redan jobbat med några av dessa behandlingar eller så vill du lära dig. Hos oss får du jobba med två erfarna tandläkare. Är du nyutexaminerad eller enbart jobbat några år får du handledning av oss. I teamet ingår även till tandläkare samt erfarna tandsköterskor och tandhygienister.
Bor du någon annanstans i Sverige och skulle vilja flytta till Älvsbyn så hör av dig så hjälper vi till och letar boende osv.
Om Jobbet:
30 timmar klinisk tid. Hos oss får personalen vidareutbildning genom externa kurser, friskvård 5000 kr/år. 31 semesterdagar oavsett ålder. Vi tillämpar kollektivavtal och är medlemmar i almega.
Kliniken ger dig som anställd en familjär och stödjande miljö där vi alla jobbar tillsammans som ett team. Du får möjlighet att bygga långsiktiga relationer med dina patienter. Vi arbetar med modern utrustning och digital skanning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetsuppgifter: sedvanliga arbetsuppgifter som allmäntandläkare.
Kliniken:
Vi är 3 tandläkare, 3 tandhygienister, 4 tandsköterskor och en receptionist. Kliniken ligger i centrala Älvsbyn och sitter ihop med Älvsbyns hälsocentral. Kliniken ligger i Älvsbyn med närhet och möjlighet att pendla och arbeta hos oss från andra städer såsom Luleå, Piteå eller Boden.
I Älvsbyn finns närheten till rikt och aktivt fritidsliv. Kanis erbjuder slalombacke och längdskidspår.
Krav: Svensk tandläkare med legitimation och flytande svenska i tal och skrift.
Om du är intresserad eller vill veta mer så kontakta:
Rebecka Borgström via mail: rebecka.borgstrom@tandhusetkronan.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: rebecka.borgstrom@tandhusetkronan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhuset Crown AB
(org.nr 559390-0128), https://www.tandhusetkronan.se/
Fluxenvägen 16 (visa karta
)
942 33 ÄLVSBYN Kontakt
Rebecka Borgström rebecka.borgstrom@tandhusetkronan.se Jobbnummer
9715906