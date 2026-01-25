Tandläkare
Dentsmile I Sverige AB / Tandläkarjobb / Gävle Visa alla tandläkarjobb i Gävle
2026-01-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentsmile I Sverige AB i Gävle
, Uppsala
, Stockholm
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Tandläkare till DENTSMILE Gävle
Vi har glädjen att expandera i Gävle - vill du vara en del av vårt team?
Vill du arbeta som tandläkare i en modern klinik där kvalitet, arbetsglädje och utveckling står i fokus? DENTSMILE Gävle söker nu en engagerad tandläkare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling i regionen.Publiceringsdatum2026-01-25Om företaget
DENTSMILE är en växande tandvårdskedja med tydligt fokus på hög odontologisk kvalitet, patientnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Våra kliniker präglas av ett modernt arbetssätt, god struktur och ett varmt, professionellt bemötande - både gentemot patienter och kollegor.
I Gävle erbjuder vi en trygg arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och balans i vardagen är viktiga värden.Om tjänsten
Som tandläkare hos DENTSMILE Gävle arbetar du med undersökningar och behandlingar inom allmäntandvård. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med tandhygienister, tandsköterskor och kollegor med olika kompetensområden.
Vi erbjuder moderna behandlingsrum och goda förutsättningar att arbeta strukturerat med kvalitet i fokus. Det finns även möjlighet till vidareutveckling inom olika odontologiska områden beroende på intresse.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige
Har ett professionellt och tryggt patientbemötande
Värdesätter kvalitet, noggrannhet och långsiktiga behandlingsresultat
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är engagerad, ansvarstagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder:
En modern och välutrustad klinik i Gävle
Ett engagerat och erfaret team
Trygg anställning med heltid (40 timmar/vecka)
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
God arbetsmiljö med fokus på balans och trivsel
Konkurrenskraftiga villkor och förmånerSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: karriar@dentsmile.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: karriar@dentsmile.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentsmile i Sverige AB
(org.nr 556840-4676)
Nygatan (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Dentsmile Gävle Jobbnummer
9703085