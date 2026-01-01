Tandläkare
Hej!
Kul att du läser vår jobbannons!
Vi är ett litet familjeföretag med totalt fem kliniker i Göteborg, Örebro och Skåne. På kliniken vid Våghustorget i Örebro söker vi efter vår nästa kollega som vill jobba som Tandläkare på kliniken. Vi ser helst att du har 5-10 års erfarenhet inom yrket (men gärna mer!) och i ärlighetens namn är det viktigare att du är rätt person för jobbet än just hur många år du har arbetat. Rätt person för jobbet - vad menar vi med det?
För oss betyder det att du:
Är trygg, noggrann och håller hög klinisk kvalitet
Pratar svenska flytande och obehindrat
Har lätt att skapa förtroende och tycker om att vara social med patienterna och människor i allmänhet
Har svensk legitimation
Vill utvecklas och fördjupa dig vidare inom yrket
Gillar teamwork och stöttar kollegorna när det behövs
Är samvetsgrann och tar ansvar i ditt arbete
Tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet
I arbetet ingår även att tillsammans med dina kollegor planera och leda det dagliga arbetet på kliniken.
Vi erbjuder:
Ett trevligt patientklientel att arbeta med och trevliga kollegor
Fast lön + bonus
Tjänstepension
Sjukvårdsförsäkring, premiebefrielse, sjukpension, familjepension och Tjänstegrupplivförsäkring
Friskvårdsbidrag (5 000 kr)
Vidareutbildning och kurser - med årlig budget avsatt för dig
Årliga konferenser - oftast i Sverige och ibland utomlands
En kultur där kvalitet, utveckling och arbetsglädje är centrala värden
Omfattning & startdatum
Tjänsten är på 80-100 % enligt överenskommelse.
Startdatum: april/maj 2026. Vi har såklart förståelse för eventuell uppsägningstid på din nuvarande arbetsplats.
Arbetstider: Normala arbetstider, inga kvällar eller helger.Publiceringsdatum2026-01-01Så ansöker du
CV räcker - personligt brev är inte ett krav.
Skicka din ansökan till info@tandfokus.se
och skriv "Tandläkare Våghustorget" i ämnesraden. Vi håller intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om du går vidare i processen får du även möjlighet att ha ett "omvänt" referenssamtal med en av våra nuvarande tandläkare där du får svar på dina frågor & funderingar från en framtida kollega.
Välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att lära känna dig & berätta mer om oss!
P.S På tal om familjeföretag - i början av 2026 utvidgar vi definitionen av familjen och ger anställda möjligheten att bli delägare i företaget. Fråga gärna mer vid intervjun om du är nyfiken på detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@tandfokus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Våghustorget". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandfokus Örebro AB
(org.nr 559434-9879)
Drottninggatan 34 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Tandfokus Våghustorget Jobbnummer
9666964