Gnosjö Folktandvård
På vår moderna klinik mitt i Gnosjö ligger fokus på kontinuerlig förbättring för både medarbetare såväl som patienter. Hos oss möter du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.
Mitt i vår omväxlande vardag är det viktigt med en trygg stomme och en fin sammanhållning, något som är självklart hos oss. På kliniken är vi 15 medarbetare som trivs ihop och lär av varandra!
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-gnosjo-folktandvard/)!
Rollen som tandläkare
I din vardag kommer du att möta patienter i alla åldrar, och med olika bakgrunder. Du kommer att utföra allt från enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar på dina patienter. Du får därför användning av hela din yrkeskompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både nyfikenhet och empati. Vi har också påbörjat resan mot ett mer digitalt flöde vilket märks i nya arbetssätt med t.ex. digitala vårdmöten.
Som tandläkare hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken. Det är du som genomför den långsiktiga helhetsbedömningen av patienten.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi handleder varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyexaminerad får du en individanpassad handledning där du också förväntas vara nyfiken och ställa många frågor. Har du yrkeserfarenhet hoppas vi att du kan dela med dig av din kunskap.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här - https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/
Publiceringsdatum2025-10-09
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett intresse för både barn-och vuxentandvård. Kanske är du nyexaminerad eller så har du hunnit samla på dig erfarenhet i arbetslivet redan? Oavsett så tror vi att du trivs i kontakten med människor, patienter såväl som kollegor, och är mån om att ge god service och ett gott bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person tror vi att du är trygg, kvalitetsmedveten och riktig lagspelare. Vi tror att du har goda kunskaper i svenska språket i tal- såväl som skrift. B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta tf klinikchef Daniel Blomgren, daniel.blomgren@rjl.se
eller klinikkoordinator Margaretha Thörnell, 010-244 04 29 (tel: 010-244 04 29), margaretha.thornell@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Välkommen med din ansökan!
Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
