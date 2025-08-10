Tandläkare
Upplands Tandvård AB / Tandläkarjobb / Östhammar Visa alla tandläkarjobb i Östhammar
2025-08-10
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Tandvård AB i Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandläkare som vill bli en del av teamet.Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
Vi är en privat tandvårdspraktik, belägna centralt i vackra Östhammar, nära Östhammarsfjärden. Vi håller till i fräscha lokaler och använder det senaste inom tekniken. Vi strävar efter att kunna ge våra patienter trygghet och hög kvalité när de kommer till oss. Här jobbar professionell personal med många års erfarenhet inom yrket och som älskar det de gör.
Vi utför all slags bastandvård, oralkirurgi, implantat, fasader m.m. och om behovet kräver det har vi ett nära samarbete med framstående specialister för att patienterna ska få den bästa möjliga behandlingen. Vi har patienter i alla åldrar.Om tjänsten
Du som söker tjänsten bör ha en svensk tandläkarlegitimation samt minst 3 års erfarenhet inom tandvårdsyrket. Du har goda färdigheter i både tal och skrift och en god samarbetsförmåga. Erfarenhet av datasystemet OPUS är också meriterande.
Som tandläkare arbetar du självständigt och behöver därför kunna fatta snabba men genomtänkta beslut. God kvalitet är för dig en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande av både kunder och kollegor. Som person är du strukturerad och flexibel med ett sinne för humor.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor samt goda chanser till att kunna vidareutveckla dig.
Vi genomför intervjuer fortlöpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas tidigare om vi finner en lämplig kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@upplandstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Tandvård AB
(org.nr 556968-4912)
Drottninggatan 13 (visa karta
)
742 31 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Upplands Tandvård-Östhammar Jobbnummer
9451512