Tandhygienist till Markaryd
MTA Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Markaryd Visa alla tandsköterskejobb i Markaryd
2026-06-16
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Är du legitimerad tandhygienist och söker nya möjligheter? Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet.
Vill du bli en del av en liten och familjär klinik där du har möjlighet att påverka och få utvecklas och växa i din roll?
Då ska du söka tjänsten som tandhygienist hos Markaryds tandvård, Tjänsten är på deltid (cirka 40 %) med möjlighet till utökning i framtiden
Om kliniken:
kliniken har funnit sedan 1974, Vi ta över i 2023. Vi är en mindre klinik som ligger Markaryd. Här arbetar en tandläkare och en tandsköterska. vi vill utöka vår personalstyrka med ny tandhygienist.
Vi utför all form av tandvård såsom estetisk tandvård, protetik, kirurgi, parodontologi, och använder den senaste utrustningen.
Vi söker dig som:
• Legitimerad tandhygienist, gärna om har några års erfarenhet men inte krav.
• Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Har koll på din tidbok och kalla patienter.
• Erfarenhet av Muntra journalsystem är meriterande men inte krav.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Är du självgående och gillar att arbeta sjukdomsförebyggande med både barn och vuxna? Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som tandhygienist! I rollen som tandhygienist kommer du att arbeta både främjande, förebyggande och med behandlande åtgärder på både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt och undersöker, diagnostiserar och gör insatser för att förebygga och åtgärda till exempelvis kariessjukdom och tandlossning.Kvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Arbetstiden kan diskuteras.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@markarydstandvard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MTA Tandvård AB
(org.nr 559446-0445)
Västergatan 14 (visa karta
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285 37 MARKARYD Jobbnummer
9965065