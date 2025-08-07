Tandhygienist sökes
Alviks Strand Tandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alviks Strand Tandläkarna AB i Stockholm
Tandhygienist sökes till vår moderna och väletablerade privatpraktik!
Vi på Alvik Strand Tandläkarna är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ tandvård och skapa leenden som varar livet ut. Nu söker vi en engagerad och kompetent tandhygienist för att bli en värdefull del av vårt team.
Arbetsuppgifter: Som tandhygienist hos oss kommer du att ha en central roll i att främja god munhälsa och förebygga tandproblem. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Professionell tandrengöring och borttagning av plack och tandsten.
Undervisning i och främjande av goda munhygienrutiner hos patienter.
Ge individuella råd och rekommendationer för att upprätthålla optimal tandhälsa.
Samarbeta nära med vårt team av tandläkare.
Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som delar vår passion för att ge patienter en positiv och professionell tandvårdsupplevelse. Du bör ha:
Legitimation som tandhygienist.
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med patienter.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Engagemang för kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö i en modern klinik med fokus på högkvalitativ tandvård. Här kommer du att få möjlighet att utvecklas professionellt och vara en del av ett dedikerat team. Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en trivsam arbetsplats. Vi vill ha sig som är positiv, livsglad och kunna hantera många bollar i luften.
Ansökan: Om du känner att du är rätt person för denna spännande möjlighet, skicka in ditt CV och ett personligt brev till sara.backman@as-t.se
Märk din ansökan "Tandhygienistansökan".
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa vackra och friska leenden för våra patienter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: sara.backman@as-t.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alviks Strand Tandläkarna AB
(org.nr 556442-0726), https://www.alviksstrandtandlakarna.se/
Gustavslundsvägen 141 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Alviks Strand Tandläkarna AB Kontakt
Klinikchef
Sara Bäckman sara.backman@as-t.se 08801006 Jobbnummer
9450035