Tandhygienist på heltid sökes
Tandlyftet AB / Tandsköterskejobb / Jönköping Visa alla tandsköterskejobb i Jönköping
2025-10-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandlyftet AB i Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi på Tandlyftet söker just nu en nyexaminerad eller erfaren tandhygienist som vill arbeta heltid hos oss.
Hos oss kommer majoriteten av arbetet vara revisionsundersökningar och enklare parod behandlingar.
Idag är vi två tandläkare och två tandsköterskor som arbetar på kliniken.
Vi är ett litet team som arbetat många år ihop och är väldigt sammansvetsade. Alla hjälps åt på kliniken och våra sköterskor är väldigt duktiga och självständiga. Du kommer få mycket hjälp och support från de.
Vi söker en tandhygienist som kan börja omgående.
Vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@tandlyftet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandlyftet AB
(org.nr 559098-5247)
Thulevägen 2 (visa karta
)
561 32 HUSKVARNA Jobbnummer
9554790