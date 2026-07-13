Senior lärdesigner och behovsanalytiker
Avaron AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en strategisk och verksamhetsnära roll i en större kommunal välfärdsverksamhet som vill skapa en mer likvärdig, tydlig och hållbar introduktion för nya medarbetare. I dag finns material, rutiner och arbetssätt på flera håll, men helheten saknas. Här får du analysera nuläget och omsätta insikter till ett konkret underlag för hur en förvaltningsövergripande introduktion bör byggas upp.
Du arbetar med hela kedjan från nulägeskartläggning och målgruppsanalys till rekommendationer kring struktur, innehåll, modulindelning och lärflöde. Fokus ligger på att forma en sammanhållen lärresa där gemensamma delar, lokala rutiner, rollspecifika moment, arbetsplatsintroduktion, intranät och digitala lärmoment hänger ihop på ett tydligt sätt.
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera analys, pedagogik och digitalt lärande i en komplex verksamhet där dina rekommendationer blir viktiga för nästa steg i utvecklingen.
ArbetsuppgifterDu kartlägger hur introduktionsarbetet ser ut i dag och analyserar befintligt material, arbetssätt och utvecklingsbehov.
Du fångar målgruppens behov genom intervjuer, dialoger eller workshops och väger in skillnader mellan roller, verksamheter och arbetsplatser.
Du bedömer vad som bör vara gemensamt, lokalt, rollspecifikt respektive verksamhetsspecifikt i introduktionen.
Du utformar rekommendationer för en tydlig lärresa med pedagogisk struktur, progression, modulstruktur och lärflöde.
Du tar fram en sammanhållen slutrapport med nulägesbild, behovsanalys, målgruppsanalys och beslutsunderlag.
Du tar fram förslag till introduktionsplan med checklista, material- och statusöversikt, produktionsförberedande underlag och PowerPoint-underlag.
Du beskriver hur digitala lärmoment, intranät, lokala rutiner, arbetsplatsintroduktion och uppföljning kan samspela över tid.
Du presenterar resultat, prioriteringar och rekommenderade nästa steg för beställaren.
KravMinst 10 års erfarenhet av att utföra likvärdiga uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram introduktionsutbildningar eller introduktionsstrukturer för nya medarbetare i större organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av digital lärdesign och digitala utbildningars uppbyggnad, inklusive pedagogisk struktur, progression, modulstruktur, lärflöde, interaktiva moment och kunskapskontroller.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram, bearbeta och målgruppsanpassa innehåll och manus samt omsätta detta till lärflöde, moduler och digitala lärmoment.
Dokumenterad erfarenhet av att producera eller samordna digitala utbildningar och visuellt stöd i författarverktyg som Articulate och Rise 360.
God kunskap om digital tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning av digitalt utbildningsmaterial utifrån gällande lagkrav, riktlinjer och etablerade standarder.
Erfarenhet av att ta fram testversioner, hantera återkoppling och justera material inför slutleverans.
Erfarenhet av att ta fram dokumentation som möjliggör framtida förvaltning, uppdatering och återpublicering.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av uppdrag inom kommunal socialtjänst, arbetsmarknadsverksamhet eller annan välfärdsverksamhet.
Erfarenhet av Totara Learn, Malmö lär eller motsvarande LMS-system.
Erfarenhet av att samordna arbete med ämnesexperter inom exempelvis HR, juridik, informationssäkerhet, arbetsmiljö eller kvalitet.
Erfarenhet av att hantera material från flera verksamheter och omsätta det till en gemensam struktur.
Erfarenhet av att arbeta med lärresor, modulbaserat lärande eller kombinationer av digitala och arbetsplatsnära lärmoment.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056589-2098119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
10000759