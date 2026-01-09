Tandhygienist
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-09
Information om arbetsplatsen
Vår klinik ligger på Sveavägen 82.
Vi har 6 behandlingsrum och är totalt 2 tandläkare, 2 tandsköterskor, 4 tandhygienister, en receptionist och en klinikkoordinator. Vi använder oss av journalsystemet Frenda, digital röntgen, 3Shape Trios intraoral scanner samt OPG. Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss jobbar du främst med vuxna patienter, men vi har även en liten grupp barn. I dina arbetsuppgifter ingår undersökningar, profylax samt sjukdomsbehandling för parodpatienter. Som tandhygienist har du hand om din egen administration så som kallelser och arbete med tidboken. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist, gärna med några års erfarenhet och behärskar svenska språket flytande i tal och skrift. Du känner dig trygg med att arbeta självständigt, men också i nära relation till klinikens tandläkare. Vi lägger stor vikt på personlighet.
Övrig information
Tjänsten omfattar 80-100%. Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Friskvårdsbidrag på 5000kr finns.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/51". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandhygienist Jobbnummer
9675019