Tandhygienist
2026-05-04
Vi söker tandhygienist till vår privatklinik i centrala Stockholm
På grund av ett ökande patientflöde söker vi nu en engagerad och kompetent tandhygienist till vår moderna privatklinik belägen på Götgatan.
Innerstadstandläkarna är en del av Praktikertjänst, vilket innebär att vi står för hög kvalitet, professionalism och långsiktighet i allt vi gör. Hos oss kombineras det personliga och familjära arbetssättet på en privatklinik med tryggheten och kvalitetskraven från en av Sveriges starkaste vårdgivare.
Vi är ett medelstort, sammansvetsat team med högt patientfokus och god arbetsmiljö. Nu står vi inför en spännande tillväxtfas och behöver förstärka teamet för att fortsätta leverera tandvård av hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med förebyggande tandvård, undersökningar och behandlingar. Du har möjlighet att påverka din arbetsdag och arbetar i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Våra kliniker är fullt digitaliserade och utrustade med modern teknik.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist i Sverige
Är trygg i din yrkesroll och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt
Har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Arbete på attraktiv adress i centrala Stockholm
Ett stabilt och växande patientunderlag
Trevliga kollegor och god teamkänsla
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till utveckling
Friskvårdsbidrag
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Sveavägen 82 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandhygienist Kontakt
Charlotta Högberg charlotta.hogberg@ptj.se Jobbnummer
9890500