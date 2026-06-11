Vik, Förste Socialsekreterare till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-11
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten?
Vi söker nu en vikarierande förste socialsekreterare till vår ungdomsgrupp som är en del i en av utredningsenheterna. Ungdomsgruppen ansvarar för arbetet med unga med normbrytande beteende och placeringar på HVB, samt stödboende.
Du blir en av fyra förste socialsekreterare i de två utredningsenheterna.
Som förste socialsekreterare får du en nyckelroll i att handleda och stötta socialsekreterare i deras arbete. Du bidrar till en rättssäker handläggning, en god arbetsmiljö och ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Här får du kombinera ledarskap, metodstöd och samverkan för att skapa bästa möjliga stöd för dem vi finns till för.
Som förste socialsekreterare arbetar du både nära kollegorna i vardagen och strategiskt tillsammans med enhetschefen. Du är en metodstödjande funktion som säkrar kvaliteten i handläggningen och bidrar till att utveckla rutiner och arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att:
• Ge handledning och metodstöd till socialsekreterare i deras ärendehandläggning .
• Säkerställa att handläggningen sker enligt lagar, riktlinjer och gällande rättspraxis .
• Företräda socialnämnden i domstol vid behov .
• Delta i uppföljning, kvalitetsarbete och utveckling av rutiner och metoder .
• Stötta enhetschefen i planerings- och arbetsmiljöfrågor .
• Samverka med interna och externa aktörer för ett sammanhållet stöd till brukare .Kvalifikationer
Vi söker dig som har lång erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning för barn och unga och som gillar utveckling och förbättringsarbete.
Som person är du trygg, stabil och analytisk. Du har god förmåga att med ett coachande förhållningssätt handleda, stötta och motivera kollegor, samtidigt som du kan arbeta strukturerat och rättssäkert. Din samarbetsförmåga gör att du kan bygga goda relationer både internt och externt, och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen
• God kunskap om socialtjänstlagstiftning, förvaltningsrätt och relevanta regelverk
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-02-28 .
Intervjuer är planerade till torsdag 26 juni och fredag 27 juni.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialsekreterare
Anja Henricsson anja.henricsson@varberg.se +4634088979 Jobbnummer
9958564