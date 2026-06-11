Måltidbiträde med stor passion för mat och service
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen / Restaurangbiträdesjobb / Lekeberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lekeberg
2026-06-11
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar avdelningarna teknik- och service, kultur- och fritid, folkhälsoenheten samt avdelningen bygg- och miljö som är under uppbyggnad. För närvarande arbetar ca 90 medarbetare i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu ett måltidbiträde med stor passion för mat och service, för vikariat. Du kommer att vara placerad på förskolan Sörgården i Lanna. I uppdraget ingår att sprida din matglädje till alla våra viktiga gäster som består av barn och pedagoger.
I arbetsuppgifterna som måltidsbiträde ingår:
• att arbeta för att den mat som serveras håller en hög kvalitet utifrån livsmedelsverkets riktlinjer "Bra mat i förskolan".
• att tillreda sallad
• planering
• beställning
• disk
• andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett kök.
Är du en kreativ person med många idéer? - Då tycker vi definitivt att du ska söka denna tjänst!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har erfarenhet inom storhushåll, hotell- och restaurang eller motsvarande dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• har kunskap om egenkontroll, livsmedelshygien och specialkost
• kan kommunicera väl på svenska eftersom det är av yttersta vikt att rätt gäst får rätt kost när det gäller olika specialkost.
Det är meriterande om du har erfarenhet av specialkost till barn. Det är önskvärt att du har erfarenhet från både den privata restaurangbranschen, såväl som från offentlig måltid.
Som person är du lyhörd och lösningsfokuserad. Du är noggrann, flexibel och serviceinriktad. Du kan samarbeta likväl som att arbeta självständigt. Du tycker att det är viktigt med klimatsmart och hållbar mat, och kan kommunicera din kunskap och matglädje. Du ser betydelsen av ditt arbete för helheten i verksamheten. För oss är det viktigt att du sätter gästen i fokus, bidrar till arbetsglädje, en god arbetsmiljö och har ett positivt och professionellt förhållningssätt till dem du möter i ditt arbete.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 , upphör: 2027-08-13 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330116". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
716 81 FJUGESTA Arbetsplats
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Kontakt
Nås via Kontaktcenter
Facklig organisation kontaktcenter@lekeberg.se 058548700 Jobbnummer
9958570