Tandhygienist
Information om arbetsplatsen
Tandhörnan i Nässjö är en centralt belägen tandvårdsmottagning i närheten av tågstationen samt bra tillgång till parkeringsmöjligheter.
Här utförs tandvård med inriktning på vuxna exempelvis bastandvård, protetik, Implantatkirurgi och estetisk tandvård . Vi bedriver vår verksamhet i en modern klinik med focus på arbetsmiljö och ergonomi. På Tandhörnan arbetar idag en tandläkare, en hygienist samt tre tandsköterskor. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandhygienist innebär omväxlande uppgifter. Tanken är att du dels ska arbeta med traditionella tandhygienist uppgifter , som patientundersökningar, behandling av parodontit och förebyggande tandvård, dels assisterande arbetsuppgifter i ett team där alla hjälper varandra . Den här variationen bidrar till både trivsel och hållbarhet och du blir samtidigt en uppskattad del av vårt engagerade team Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist och har några års erfarenhet i yrketDina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är glad, trevlig och noggrann. Du har en god social förmåga och lägger stort focus på på bästa omhändertagande av våra patienter. Du är engagerad och intresserad av all tandvård och gillar att utvecklas.
Övrig information
Hör av dig till oss så berättar vi gärna hur vi arbetar. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen till arbetsplats där vi tar hand om våra patienter och varandra.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
