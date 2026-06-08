Platschef Nator Entreprenad
Nator Personal AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-08
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Företagspresentation
Nator Entreprenad är ett passionerat och engagerat företag inom mark- och anläggningsbranschen med stark tillväxt och höga ambitioner. Vi genomför projekt främst i Storstockholm och vårt huvudkontor ligger på bekvämt gångavstånd från Helenelunds station i Sollentuna.
Nu söker vi en driven och engagerad platschef som vill vara med och utveckla både våra projekt och vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I rollen som platschef blir du en viktig del av våra projekt inom mark och anläggning. Du ansvarar för den dagliga planeringen, samordningen och driften ute på projekten och ser till att arbetet drivs framåt med rätt kvalitet, struktur och tempo.
Du fungerar som länken mellan produktion, underentreprenörer och kund och har en central roll i att skapa ordning, framdrift och god laganda ute i projekten.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären. Du behöver inte ha arbetat som platschef tidigare – det viktigaste för oss är att du har rätt driv, inställning och förståelse för produktionen inom mark och anläggning.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i ett företag med korta beslutsvägar och högt engagemang.Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga styrningen och planeringen av projekt
Samordna personal, maskiner och underentreprenörer
Säkerställa att arbetet håller tidsplan och kvalitet
Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
Säkerställa ordning och reda ute på arbetsplatsen
Hjälpa till att lösa praktiska problem som uppstår i produktionen
Arbeta nära produktionen och stötta där det behövs
Vem är du?
Vi söker framför allt rätt personlighet och inställning. Det viktigaste för oss är att du är driven, ansvarstagande och vill utvecklas inom mark och anläggning.
Vi tror att du:
Är hungrig, engagerad och vill ta nästa steg
Har ordning och reda samt gillar struktur
Är prestigelös och tycker om att arbeta nära produktionen
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra
Tar ansvar och gillar att lösa problem
Har erfarenhet av att själv ha arbetat ute i produktionen, gärna som yrkesarbetare inom mark och anläggning
Tidigare erfarenhet som platschef är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Möjlighet att ta nästa steg i karriären
Stöttning från erfarna kollegor och ledning
Marknadsmässiga villkor och förmåner
En trygg arbetsgivare med gott rykte i branschen
Möjlighet att vara med och påverka företagets framtid
Spännande projekt inom mark och anläggning i StorstockholmSå ansöker du
Känns detta som nästa steg för dig? Sök redan idag!
Denna rekrytering genomförs i samarbete med Nator Personal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta alexander.ytterberg@nator.se
. Observera att vi endast tar emot frågor via mejl – ansökningar sker via vår karriärsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874591-2042562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta
)
191 37 SOLLENTUNA Arbetsplats
Nator Personal Jobbnummer
9953751