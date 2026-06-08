Platschef Nator Entreprenad

Nator Personal AB / Byggjobb / Stockholm
2026-06-08


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Företagspresentation
Nator Entreprenad är ett passionerat och engagerat företag inom mark- och anläggningsbranschen med stark tillväxt och höga ambitioner. Vi genomför projekt främst i Storstockholm och vårt huvudkontor ligger på bekvämt gångavstånd från Helenelunds station i Sollentuna.
Nu söker vi en driven och engagerad platschef som vill vara med och utveckla både våra projekt och vår verksamhet framåt.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
I rollen som platschef blir du en viktig del av våra projekt inom mark och anläggning. Du ansvarar för den dagliga planeringen, samordningen och driften ute på projekten och ser till att arbetet drivs framåt med rätt kvalitet, struktur och tempo.
Du fungerar som länken mellan produktion, underentreprenörer och kund och har en central roll i att skapa ordning, framdrift och god laganda ute i projekten.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären. Du behöver inte ha arbetat som platschef tidigare – det viktigaste för oss är att du har rätt driv, inställning och förståelse för produktionen inom mark och anläggning.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i ett företag med korta beslutsvägar och högt engagemang.

Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga styrningen och planeringen av projekt

Samordna personal, maskiner och underentreprenörer

Säkerställa att arbetet håller tidsplan och kvalitet

Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer

Säkerställa ordning och reda ute på arbetsplatsen

Hjälpa till att lösa praktiska problem som uppstår i produktionen

Arbeta nära produktionen och stötta där det behövs

Vem är du?
Vi söker framför allt rätt personlighet och inställning. Det viktigaste för oss är att du är driven, ansvarstagande och vill utvecklas inom mark och anläggning.
Vi tror att du:

Är hungrig, engagerad och vill ta nästa steg

Har ordning och reda samt gillar struktur

Är prestigelös och tycker om att arbeta nära produktionen

Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra

Tar ansvar och gillar att lösa problem

Har erfarenhet av att själv ha arbetat ute i produktionen, gärna som yrkesarbetare inom mark och anläggning

Tidigare erfarenhet som platschef är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Möjlighet att ta nästa steg i karriären

Stöttning från erfarna kollegor och ledning

Marknadsmässiga villkor och förmåner

En trygg arbetsgivare med gott rykte i branschen

Möjlighet att vara med och påverka företagets framtid

Spännande projekt inom mark och anläggning i Storstockholm

Så ansöker du
Känns detta som nästa steg för dig? Sök redan idag!
Denna rekrytering genomförs i samarbete med Nator Personal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta alexander.ytterberg@nator.se. Observera att vi endast tar emot frågor via mejl – ansökningar sker via vår karriärsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874591-2042562".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nator Personal AB (org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta)
191 37  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Nator Personal

Jobbnummer
9953751

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