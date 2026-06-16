Talent Sourcing Partner till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Finspång Visa alla personaltjänstemannajobb i Finspång
2026-06-16
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, Norrköping
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Talent Sourcing Partner för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du vara den som hittar morgondagens talanger?
Vi söker nu en Talent Sourcing Partner som vill spela en nyckelroll i vårt Talent Acquisition-team. I denna roll arbetar du proaktivt med att identifiera, attrahera och engagera kandidater för både aktuella och framtida rekryteringsbehov.
Som Talent Sourcing Partner är du specialist på search och kandidatmarknaden. Du använder moderna sourcingmetoder, digitala verktyg och sociala nätverk för att hitta rätt kompetens och bygga långsiktiga kandidatnätverk.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Identifiera och attrahera kandidater genom bland annat LinkedIn, databaser, sociala medier och interna nätverk.
Arbeta med avancerade sökmetoder, exempelvis Boolean Search.
Bygga och underhålla talangpooler för framtida kompetensbehov.
Genomföra inledande kandidatdialoger, telefonintervjuer och screening.
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom hela sourcingprocessen.
Bidra med marknadsinsikter kring kompetenstillgång och kandidatbeteenden.
Arbeta aktivt för att säkerställa mångfald och inkludering i kandidatflöden. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av sourcing eller rekrytering och som drivs av att hitta rätt kandidater i en konkurrensutsatt marknad.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av sourcing, research eller rekrytering från byrå, RPO eller intern TA-funktion.
Mycket god vana av LinkedIn Recruiter och andra sourcingverktyg.
Kunskap inom avancerade söktekniker och Boolean Search.
Förmåga att skapa relationer och engagera kandidater.
Ett analytiskt arbetssätt och intresse för data och marknadsinsikter.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Petra Meyer Gardelin
076-778 15 08petra.meyer-gardelin@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 83 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9966496