Talent Sourcing Partner till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Personaltjänstemannajobb / Finspång Visa alla personaltjänstemannajobb i Finspång
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Skill söker en Talent Sourcing Partner till Siemens Energy där du kommer ansvara för att proaktivt identifiera, attrahera och engagera kvalificerade kandidater för att möta verksamhetens rekryteringsbehov. Du kommer att arbeta nära rekryterande chefer och Talent Acquisition Partners samt bidra till att utveckla effektiva och inkluderande rekryteringsprocesser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och sourca kandidater via LinkedIn, ATS-system, nätverk och andra relevanta kanaler.
Bygga och underhålla talangpooler för framtida rekryteringsbehov.
Genomföra telefon- och videointervjuer samt göra inledande kandidatbedömningar.
Samarbeta med rekryterande chefer kring kravprofiler, marknadsinsikter och rekryteringsstrategier.
Analysera sourcing- och rekryteringsdata för att optimera arbetssätt och resultat.
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom tydlig kommunikation och professionell uppföljning.
Arbeta aktivt med mångfald och inkludering för att säkerställa breda kandidatunderlag.
Bidra till utveckling och förbättring av rekryteringsprocesser samt stärka arbetsgivarvarumärket.Profil
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet som Talent Acquisition Sourcer, antingen från RPO, rekryteringsbyrå eller intern rekryteringsfunktion.
Erfarenhet av att söka upp och nätverka med kandidater via flera sociala och professionella kanaler, såsom LinkedIn.
Djup kunskap inom sourcingtekniker, inklusive Boolean-sökningar. Erfarenhet av utbildningar som SocialTalent och avancerade sourcingmetoder är mycket meriterande.
Analytisk förmåga och kapacitet att presentera marknadsinsikter som påverkar och stödjer beslutsfattande.
Ett mindset präglat av ständiga förbättringar samt förmåga att anpassa arbetssätt utifrån tillgången på talang inom olika marknadssegment.
Stark kundorientering med fokus på att möta och överträffa förväntningar.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925699-2056807". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9967177