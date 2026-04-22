2026-04-22
Talent Partner till WeStaff - Stockholm
Vill du jobba med människor, bygga relationer och ha ett högt tempo i vardagen? Gillar du att ta kontakt med nya personer, skapa förtroende snabbt och få saker att hända?
WeStaff växer - och nu söker vi vår nästa Talent Partner i Stockholm.
Om rollen
Som Talent Partner hos oss är du en nyckelperson i teamet. Du jobbar nära både kandidater och kunder med målet att skapa rätt matchningar och långsiktiga relationer.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt tempo, gillar variation och vill ha många kontaktytor varje dag.
Du kommer att:
Aktivt söka upp och attrahera kandidater (LinkedIn, nätverk, events m.m.)
Hålla intervjuer och bygga starka relationer
Matcha rätt person med rätt uppdrag
Ha nära dialog med kunder och förstå deras behov
Följa upp och utveckla dina konsulter
Vem vi tror att du är
Vi letar inte efter det perfekta CV:t - vi letar efter rätt person.
Du är:
Social, energisk och gillar att prata med människor
Orädd - du vågar ta första kontakten
Snabb, nyfiken och lösningsorienterad
Duktig på att bygga förtroende och relationer
Drivande - du får saker att hända
Du kanske jobbar idag inom service, försäljning eller annan roll med mycket människor - och vill ta nästa steg i karriären.
Vad du får hos oss
En snabb utvecklingsresa i ett växande bolag
Stort eget ansvar från start
Ett socialt och ambitiöst team i Stockholm
Möjlighet att bygga ett starkt professionellt nätverk
Fast lön + bonus
Plats
Stockholm
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Den här möjligheten vill du inte missa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7614221-1960685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9869519