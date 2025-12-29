Talent Acquisition Specialist - Volymrekrytering
Keolis Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Talent Acquisition Specialist - volymrekrytering
Kollektivtrafiken är en samhällsbärande funktion. För att den ska fungera krävs rätt människor på rätt plats, i rätt tid. Nu söker vi en Talent Acquisition Specialist till Stockholm med tydligt fokus på operativ volymrekrytering.
Om rollenSom rekryterare hos oss arbetar du verksamhetsnära och hands-on. Du är en självklar partner till chefer i vårt trafikområde Stockholm City och har ett helhetsansvar för rekryteringen inom ditt område, från behovsanalys till anställning.
Ditt fokus ligger på volymrekrytering av verksamhetskritiska roller så som:
Bussförare
Servicehallsmedarbetare
Underhållstekniker och annan depånära personal
Arbetet är tempofyllt, operativt och relationsintensivt. Telefonen ringer ofta, dagarna är varierade och du har daglig kontakt med både kandidater och chefer. Du är där det händer i dialog, i beslut och i verkligheten.
Vem är du?Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsorienterad och som motiveras av att arbeta nära produktionen. Du har en hög IT-mognad och är genuint nyfiken på hur digitala verktyg och AI kan användas i rekryteringsprocesser.
Vidare önskar vi att du har:
Erfarenhet av inhouserekrytering, gärna inom blue collar eller liknande målgrupper.
Vana av volymrekrytering.
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer med chefer och kandidater.
Lätt för att kommunicera med människor i olika roller, bakgrunder och sammanhang.
Varför Keolis?
Keolis är ett av Sveriges ledande företag inom kollektivtrafik och vi bedriver verksamhet från Lund i syd till Dalarna i norr. Som rekryterare på Keolis tillhör du vårt centralt knutna team bestående av prestigelösa och erfarna kollegor. Vi värderar egenskaper som vänlighet och ansvarstagande och är stolta över vår senaste medarbetarundersökning som visar att vi i har hög psykologisk trygghet i gruppen. Vi leds av vår omtyckta chef Frida Nordlund Karlin som aktivt arbetar för att vi ska ha rätt förutsättningar att lyckas. Det här är en arbetsplats för dig som vill ha möjlighet att arbeta långsiktigt och utveckla rekryteringen i nära samarbete med engagerade chefer och kollegor.
Ansökan
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på några korta urvalsfrågor. Personligt brev behövs inte. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester från Alva Labs. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande.
Kontakt
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Charlotte Johansson som ansvarar för denna rekrytering, charlotte.johansson@keolis.se
Fackliga representanter:
Unionen: Nader Akbari, 070-508 05 88, nader.akbari@keolis.se
Akademikerföreningen: Åsa Segersäll, asa.segersall@keolis.se Ersättning
Månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Charlotte Johansson charlotte.johansson@keolis.se 0761095945 Jobbnummer
9665269