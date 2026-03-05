Talent Acquisition Partner - Smile Tandvård
Nu har du möjligheten att bli en del av ett engagerat och affärsnära HR-team i ett starkt bolag med tydlig tillväxtambition. Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med 68 kliniker runt om i landet. Vi är en del av Colosseum Dental Group - Europas marknadsledande tandvårdskoncern.
På Smile arbetar vi kompetensbaserat och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt för att säkerställa kvalitet och affärsnytta i våra processer. Som en av två Talent Acquisition Partners har du en nyckelroll i att säkra en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning - både genom operativt rekryteringsarbete och strategisk framtidsplanering.
Om tjänsten som Talent Acquisition Partner
I rollen som Talent Acquisition Partner (TAP) på Smile arbetar du nära verksamhetens ledare för att säkerställa en kvalitativ och professionell rekryteringsprocess från start till slut. Behovet av tandvårdspersonal i Sverige är stort och i vissa roller och geografiska områden är konkurrensen om kompetens särskilt hög. I dessa fall arbetar du proaktivt med search och sourcing samt bygger långsiktiga kandidatpipelines.
På Smile arbetar vi kompetensbaserat och som TAP utbildar du löpande bolagets ledare i detta arbetssätt. Vi använder digitala verktyg och strukturerade arbetssätt som stöd i processen. Med detta skapar vi goda förutsättningar för en stark kandidatupplevelse genom tydlig kandidatkommunikation och långsiktigt relationsbyggande med kandidater.
TA-funktionen är KPI-styrd och arbetar systematiskt med uppföljning och analys för att säkerställa både effektivitet i processen och kvalitet i våra tillsättningar. Du drivs av resultat, trivs med att analysera data och omsätter insikter till konkreta förbättringar.
I rollen som Talent Acquisition Partner har du även fokus på Employer Branding. Du ansvarar för att projektleda och delta på arbetsmarknadsdagar, mässor och aktiviteter på universitet och skolor samt andra event inom organisationen. I uppdraget ingår även arbete med våra sociala kanaler, såsom Instagram och LinkedIn.
Du arbetar självständigt i flera parallella rekryteringsprocesser och deltar i olika bolagsinitiativ och projekt. Tempot kan stundvis vara högt, vilket kräver att du kan prioritera och strukturera ditt arbete på ett hållbart sätt.
Ett urval av dina arbetsuppgifter:
• Driva operativa rekryteringsprocesser från behovsanalys och kravprofil till signerad anställning * Vara en strategisk och konsultativ partner till Platschefer och Regionchefer genom hela rekryteringsprocessen * Arbeta proaktivt med search och sourcing samt bygga och underhålla långsiktiga kandidatpipelines * Ansvara för och utveckla Employer Branding-arbetet, både strategiskt och operativt * Följa upp och analysera KPI:er såsom Time to Hire, Recruitment Gap och personalomsättning * Administrativa uppgifter kopplade till avtalsskrivande samt on- och offboardingprocesser * Ansvara för förvaltning och utveckling av relevanta TA-system och verktyg
Vem söker vi?
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och vi lägger stor vikt vid både kompetens och personlighet. Vi söker dig som är resultatorienterad, affärsdriven och tar ett tydligt ägarskap för ditt område. Du vågar vara konsultativ i dialogen med chefer och kombinerar trygghet i din expertroll med samarbetsförmåga.
Du är analytisk och handlingskraftig och motiveras av att arbeta både operativt och strategiskt. Vid mer utmanande rekryteringar är du kreativ och lösningsorienterad samtidigt som du arbetar strukturerat och metodiskt.
Vi söker dig som har:
• Flera års erfarenhet av rekrytering där rekrytering varit din huvudsakliga arbetsuppgift * Självständigt drivit rekryteringsprocesser från kravprofil till tillsättning * Arbetat konsultativt gentemot chefer eller kunder i rekryteringsprocesser * Gedigen erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering * Arbetat aktivt med search och sourcing i syfte att attrahera svårfunnen kompetens * Erfarenhet av att följa upp och analysera nyckeltal och omsätta insikter till förbättringsåtgärder * Vana av att arbeta i ATS-system
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av att planera eller representera arbetsgivare vid arbetsmarknadsdagar eller mässor * Arbetat med Employer Branding eller kompetensförsörjningsstrategi * Erfarenhet av arbetspsykologiska tester * Drivit projekt inom HR
Anställningsform och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med start enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Resor några tillfällen per år förekommer i rollen, främst i samband med arbetsmarknadsdagar, mässor och Employer Branding-aktiviteter.
Ansökan och frågor
Har du läst så här långt hoppas vi att tjänsten hos oss på Smile kan vara intressant för dig. Du ansöker genom vårt digitala ansökningsformulär och vi återkommer via mail eller telefon så snart vi har möjlighet.
I vår rekryteringsprocess använder vi arbetspsykologiska tester från Alva Labs som en del av vårt objektiva och forskningsbaserade arbetssätt. Urval kan även innefatta intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vid frågor kontakta HR-chef Martina Bisset: martina.bisset@smile.se
/ 076-327 58 68 alt. TA-partner Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
