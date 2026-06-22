Talangprogram inom Elektronikkonstruktion
Combitech Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-06-22
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Är du nyexad eller blivande nyexad elektronikkonstruktör och vill fokusera på din kompetensutveckling i kombination med spännande uppdrag i teknikens framkant? Sök till Combitechs Talangprogram - en ambitiös utbildningssatsning som ger dig en helt unik start på din karriär!
Din roll som Elektronikkonstruktör inom Combitechs talangprogram
Som konsult på Combitech och deltagare i programmet får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag där vi är med och utvecklar framtidens lösningar åt våra kunder. Du varvar detta med kurser i teknik relaterat till ditt uppdrag och just dina ambitioner och mål.
Konsultuppdragen innebär utveckling av komplexa system som kombinerar mjukvara och hårdvara, med fokus på elektronik för produkter som ska fungera i extrema förhållanden. Du är delaktig i hela utvecklingskedjan, från kravtolkning til färdig produkt, och arbetar i projektoform i nära samarbete med andra teknikområden samt underleverantörer. Rollen är placerad hos kund, där du tillsammans med erfarna kollegor får möjlighet att utvecklas inom ditt specialistområde.
Du ingår i Combitechs talangprogram, ett tvåårigt utvecklingsprogram där du varvar konsultuppdrag med kurser inom teknik, samverkan och personligt ledarskap. Programmet är individanpassat och ger dig både fördjupning inom ditt område och en bredare förståelse för närliggande kompetenser. Förutom detta får du tillgång till goda möjligheter till kompetensutveckling genom coaching, mentorskap och nätverk. Tillsammans med din närmaste chef planerar du din långsiktiga utveckling utifrån dina mål, oavsett om du vill fördjupa din tekniska kompetens eller på sikt ta steg mot projektledning och ledarskap. En raketstart på din karriär!
Vem är du?
Du har nyligen tagit examen som högskole- eller civilingenjör från linjerna Y, D, E, ED eller liknande, med inriktning mot elektronikkonstruktion/teknisk fysik och elektroteknik. Du har intresse för utveckling av system och produkter, som innehåller både mjukvaru- och hårdvarufunktioner och även inom områden som exempelvis programmering, schemaritning, kretskorts-, mönsterkortsdesign och kompontentval.
Du har ett stort intresse för teknik där du drivs i livet av en önskan att förstå dig själv och din omgivning ännu bättre och känner en självklar energi och nyfikenhet inför nya uppgifter och utmaningar. Du ser det som viktigt och positivt att få möjlighet att utveckla hållbara och säkra lösningar för det framtida samhället. Ett nyckelord på Combitech är långsiktighet i relationen med våra kollegor och samarbetspartners, vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urvalet sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Christoffer Eek, christoffer.eek@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Universitetsvägen 14 (visa karta
)
602 33 LINKÖPING Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9972668