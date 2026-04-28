Talang Program inom Elektronikkonstruktion
Combitech AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-04-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Aneby
eller i hela Sverige
Är du nyexad eller blivande nyexad elektronikkonstruktör och vill fokusera på din kompetensutveckling i kombination med spännande uppdrag i teknikens framkant? Sök till Combitechs Talang Program - en ambitiös utbildningssatsning som ger dig en helt unik start på din karriär!
Din roll som Elektronikkonstruktör inom Combitechs talangprogram
Som konsult på Combitech och deltagare i programmet får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag där vi är med och utvecklar framtidens lösningar åt våra kunder. Du varvar detta med kurser i teknik relaterat till ditt uppdrag och just dina ambitioner och mål.
Konsultuppdragen innebär utveckling av komplexa system som innehåller både mjukvaru- och hårdvarufunktioner. Arbetet är inriktat mot att ta fram elektroniksystem för produkter som ska fungera under extrema förhållanden. Uppgifterna omfattar allt från tolkning av krav till färdig produkt. Verksamheten bedrivs i projektform och har omfattande kontakter med andra teknikområden såsom mekanik och programvara likaså underleverantörer. Du kommer att vara konsult på plats hos vår kund, där kommer du tillsammans med flera erfarna kollegor ges möjlighet att utvecklas inom ditt område.
Combitech Talang Program, vårt unika utvecklingsprogram ger dig en individuellt anpassad raketstart på din karriär! I programmet varvar du konsultuppdrag med kurser i teknik, samverkan och personligt ledarskap. Tillsammans med dina kollegor ges du möjlighet att utvecklas inom ditt eget område samt lära dig mer om andra inriktningar och på så sätt fördjupa dina kunskaper. Programmet genomförs under en period på 2 år.
Combitech ger dig också tillgång till marknadens bästa kompetensutveckling i form av bland annat coaching, mentorskap och nätverk. Vi erbjuder dig en möjlighet att i en långsiktig dialog med din närmaste chef, utvecklas mot det som just du vill, t.ex. fördjupning inom teknikrollen och på sikt eventuellt ledarskap eller projektledning.
Utvecklingsmöjligheterna inom Combitech är stora, samtidigt som uppgifterna är riktigt spännande! Genom att börja din karriär som konsult hos oss på Combitech inom Combitech Talang Programmet så skapar du dig de bästa möjligheterna för din framtid!
Vem är du?
Du har nyligen tagit examen eller kommer ta examen våren 2026 som högskole- eller civilingenjör från linjerna Y, D, E, ED eller liknande, med inriktning mot elektronikkonstruktion/teknisk fysik och elektroteknik. Du har intresse för utveckling av system och produkter, som innehåller både mjukvaru- och hårdvarufunktioner och även inom områden som exempelvis programmering, schemaritning, kretskorts-, mönsterkortsdesign och kompontentval.
Du har ett stort intresse för teknik där du drivs i livet av en önskan att förstå dig själv och din omgivning ännu bättre och känner en självklar energi och nyfikenhet inför nya uppgifter och utmaningar. Du ser det som viktigt och positivt att få möjlighet att utveckla hållbara och säkra lösningar för det framtida samhället. Ett nyckelord på Combitech är långsiktighet i relationen med våra kollegor och samarbetspartners, vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urvalet sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Kontaktperson/Rekryterande chef: Christoffer Eek, +46 73 4180071
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790)
universitetsvägen 14 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING
Combitech Kontakt
Contact
michaela.lindsten@combitech.se
9880345