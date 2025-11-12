Takmontörer till Uppsala
Vesivek Sverige AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Uppsala Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Uppsala
2025-11-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vesivek Sverige AB i Uppsala
, Flen
, Nyköping
, Norrköping
Om jobbetVi söker nu duktiga takmontörer till vår depå i Vattholma utanför Uppsala.
Som takmontör hos oss jobbar man hårt med möjlighet för ansvar och personliga utvecklingsmöjligheter. Ett fysiskt utmanande jobb med periodvis långa dagar men där du redan som ny kan göra stor skillnad och få en bra lön.
Vi jobbar tillsammans i våra arbetslag och har en positiv laganda i våra anläggningar. Vi hjälps åt i med och motvind, i alla väder och har därför en fantastisk företagskultur med mycket skratt och roligt ihop. Vi utbildar dig inom företaget men erfarenhet inom bygg är meriterande. Den viktigaste egenskapen är dock inställning och viljan att lära. Du måste ha körkort Klass B. Körkort klass C är meriterande. Förstå och tala flytande svenska är ett krav.
Vesiveks fokus på kundnöjdhet och kvalitet har gjort oss till nordens ledande företag inom takrenoveringar. Som anställd kommer du att vara en del av ett företag med en stark ägare samt extremt god personal- och kundnöjdhet.
Frågor besvaras av HR-ansvarig Johan Moberg på 0739-173203, johan.moberg@vesivek.se
Lön: Enligt kollektivavtal
Jobbtyp: Heltid, Fast
Annan ersättning:
Övertidsersättning
Bonus
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Schema:
Måndag till fredag
Övertid Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesivek Sverige AB
(org.nr 559043-6118), http://www.vesivek.se Arbetsplats
Vesivek Sverige Kontakt
Johan Moberg johan.moberg@vesivek.se 0739-173203 Jobbnummer
9601634