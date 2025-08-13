Takläggare / Tätskiktsmontör
2025-08-13
LW Sverige AB söker Tätskiktsmontörer - Vill du vara en del av vårt växande team?
Är du redo för nya utmaningar inom tätskiktsarbete? Vi söker flera tätskiktsmontörer som vill vara med och arbeta med varierande arbetsuppgifter som att bränna ytor, montera taksäkerhet, isolera och arbeta med material som PVC och EPDM.
Vad vi söker:
Har erfarenhet av tätskiktsarbete - eller är nyfiken på att lära dig
Du är produktionsorienterad, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten.
Du är självgående, noggrann och gillar att arbeta i team.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo.
Vad vi erbjuder:
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 SEK per år.
Arbetstidsförkortning - 5 extra dagar ledigt per år utöver den lagstadgade semestern
En inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa.
Placering och arbetsort: Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och det är härifrån vi utgår. Du kan ange Stockholm och/eller Göteborg, men fasta tjänster finns endast i Stockholm.
Jobb i Göteborg kan förekomma som traktamenteprojekt, men det är inte garanterat. Om inga traktjobb finns behöver du kunna arbeta i Stockholm utan boende från oss.
Om oss LW Sverige AB är Sveriges största tak- och fasadföretag med huvudkontor och fabrik i Stockholm. Vi arbetar med projekt över hela Sverige och levererar lösningar inom hela tak- och fasadområdet, från plåt och taktegel till glas och puts.
Hos oss är mångfald och jämställdhet en självklar del av kulturen. Vi ser gärna kvinnliga sökande, då kvinnor i dagsläget är underrepresenterade i vår bransch.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
