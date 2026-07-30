Sektionschef till enhet Allaktivitetshusen
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2026-07-30
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Ref: 20261731 Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra Malmö bättre? Sök då tjänsten som sektionschef på enhet Allaktivitetshusen!
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet, arbetsmiljö, personal och ekonomi. Du leder, organiserar och utvecklar verksamheten utifrån uppsatta mål och strategier. I rollen ingår att motivera och stödja dina medarbetare genom att skapa engagemang och delaktighet, samt säkerställa att verksamheten uppnår sina mål.
Som sektionschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och arbetar aktivt med förvaltningens utvecklingsprocesser. Du driver ett strategiskt arbete för att stärka verksamheten och skapa en trygg och positiv arbetsmiljö för alla. Din förmåga att inspirera och leda genom dialog och samarbete är avgörande för att verksamheten ska lyckas nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en, för uppdraget, relevant akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng. Det är meriterande om du även har gått en ledarutbildning.
Du har minst 3 års sammanlagd dokumenterad erfarenhet av både en chefsroll, där du haft ansvar för personal och budget, samt av arbete med målgruppen barn och unga. Du har god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungas fritid. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som person är du en lösningsfokuserad och modig ledare som kan motivera och engagera medarbetare. Du har god samarbets- och samverkansförmåga då arbetet kräver relationsbyggande med interna och externa aktörer. Du kan se helheten samtidigt som du har en strategisk förmåga. Du är handlingskraftig, strukturerad och stresstålig, och du har en tydlig uppfattning om vad det innebär att leda andra. Då uppdraget i allaktivitetshusen främst riktar sig mot målgruppen barn och unga och rätten till en meningsfull fritid är det en förutsättning att du har ett intresse för dessa frågor.
Du är också noggrann, driven och serviceinriktad, med förmåga att se individers styrkor och omsätta dem till bästa resultat för verksamheten. Dessutom har du god kommunikativ och administrativ förmåga.
Om arbetsplatsen
Kulturförvaltningen bedriver i dagsläget sex Allaktivitetshus runtom i Malmö. Allaktivitetshusen befinner sig i en expansiv fas och har under de senaste åren vuxit både i omfattning och betydelse. Utvecklingen fortsätter genom nya satsningar och etableringar för att nå fler Malmöbor. Allaktivitetshusen använder sig av skolans lokaler och erbjuder gratis aktiviteter till boende i området i alla åldrar. Aktiviteter erbjuds innan, under och efter skoltid. Verksamheten grundar sig på Malmöbons behov och önskemål och arbetet sker i nära dialog med de boende i områdena utifrån ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Verksamheterna präglas av mångfald, mänskliga rättigheter och tillit till Malmöbon. Stor vikt läggs vid människors möjligheter till inflytande och delaktighet. Viss tjänstgöring på kvällar och helger ingår i tjänsten. Allaktivitetshusen är en del av Kulturarrangemang och Mötesplatser inom Kulturförvaltningen, en avdelning som har förmånen och att arbeta nära och i många fall tillsammans med Malmöborna.
Allaktivitetshusen är en del av Kulturarrangemang och Mötesplatser inom Kulturförvaltningen, vilken är den avdelning som har förmånen att jobba nära och ofta tillsammans med medborgarna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Malmö stads värdegrund beskriver hur vi arbetar, samarbetar och bemöter varandra och genomsyrar allt vi gör. Värdegrunden bygger på respekt, engagemang och kreativitet och är en självklar del av vårt gemensamma förhållningssätt i vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Vision
Genc Beqiri genc.beqiri@malmo.se +46733876022 Jobbnummer
10015775