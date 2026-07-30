Vår härliga kund Tove söker timvikarier till sitt grymma team.
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-07-30
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DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter. Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter. Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete , där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Ett riktigt bra team söker riktigt bra timvikarier.
Vår kund är en rullstolsburen tjej med IF på 26 år som bor med sin familj i centrala Skänninge
Hon älskar musik och promenader och är engagerad i bland annat körsång.
Hon behöver hjälp med de flesta personliga behoven, såsom personlig hygien, på och avklädning etc.
Vi ser gärna att du som söker är kvinna, har musikintresse och gillar att vara aktiv/gå promenader.
Det är bra om du har körkort och bil för att åka runt på aktiviteter. Ej krav
Hund finns i hemmet. så du kan inte vara allergisk eller hundrädd.
Har du även erfarenhet av epilepsi och personlig assistans sedan tidigare är det meriterande.
Tjänsten är ett timvikariat vid behov till att börja med och är förlagd mestadels dagtid och kvällar men även natt kan förekomma.
Vi lägger stor vikt på ditt personliga personliga brev där vi vill att du berättar vem just DU är och varför du fastnade för denna tjänst. Skicka detta tillsammans med ditt CV till oss så snart du kan.
Ansökningar läses av både kund och DVT assistans och rekryteringen sker flytande.
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
596 31 SKÄNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Kontakt
Rekryterare
Patrik Stringborn patrik.s@dvtassistans.se Jobbnummer
10015776