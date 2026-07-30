Personlig assistent sökes till uppdrag utanför Perstorp

hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Perstorp
2026-07-30


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Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.

Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.

Vill du bli en av oss?

• *Personlig assistent 80 % – utanför Perstorp**

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi en personlig assistent på 80 % till en kund som bor strax utanför Perstorp.

Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.

Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och hjälper kunden med det mesta som behövs för att leva ett självständigt och innehållsrikt liv. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar såväl personlig omvårdnad som praktiska sysslor, aktiviteter och social samvaro. Du blir en viktig del av kundens vardag och bidrar till att skapa trygghet, glädje och delaktighet.

Kunden har ett stort intresse för sport och musik, så det är ett extra plus om du delar dessa intressen och tycker om att hitta på roliga aktiviteter tillsammans.

Vi söker dig som:

• Är trygg, lyhörd och ansvarstagande.
• Har ett positivt förhållningssätt och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och tar egna initiativ.
• Har intresse för sport och musik.
• Har körkort (ett krav).

Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

På hjelpa arbetar vi utifrån våra värderingar – respekt, tillit och glädje. Vi tror på att göra det enkelt att göra rätt och att skapa de bästa förutsättningarna för både kunder och medarbetare. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där människan alltid står i centrum.

Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att få lära känna dig!

Ansök redan idag - vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Arbetsgivare
hjelpa i Norden AB (org.nr 559292-7973)
215 32  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kontakt
Mårten Björk
marten@hjelpa.se
0724041601

Jobbnummer
10015773

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