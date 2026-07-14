Takläggare sökes!
Prowork Göteborg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Göteborg
2026-07-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Takläggare sökes till projekt i Göteborg!
Vi söker erfarna takmontörer till vår kund i Göteborg!
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet som takläggare, som är noggrann, ansvarsfull och engagerad. Har du god serviceanda och kundfokus är du den vi söker. Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
I denna tjänst får du jobba med takläggning på flera spännande projekt i Göteborg. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett lag. Arbetet sker på olika typer av tak. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter kring takläggning med tätskikt inom nyproduktion och renovering. De material vi arbetar med är papp och duk.Kvalifikationer
Erfarenhet som takläggare
Heta arbeten-utbildning samt utbildning i fallskydd och säkra lyft.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
B-körkort
Som person är du glad, ansvarstagande, har hög arbetsmoral samt vill utvecklas. Du gillar att ta i och backar inte för tunga lyft. Du har en stark vilja att kunna få jobbet gjort snabbt, noggrant och professionellt.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
#prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002930