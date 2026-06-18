Takläggare
Jobway AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2026-06-18
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Är du en erfaren takläggare som vill utvecklas i ditt yrke? Vill du ha frihet i din roll och arbeta i ett starkt sammansvetsat team? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som takläggare får du arbeta med varierande projekt inom både nyproduktion och renovering. Arbetsområdet är främst i Stockholmsområdet med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Läggning och renovering av tätskikt och tak inom plåt.
Isoleringsarbete och underarbete.
Montering av olika taksystem.
Service, reparation och underhåll.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 2–3 års erfarenhet av takläggning.
God fysik och trivs med fysiskt arbete utomhus.
B-körkort.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Vi söker dig som är driven, noggrann och ansvarstagande, med ett stort yrkesengagemang och en vilja att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal och trygga villkor.
Servicebil.
Goda utvecklingsmöjligheter och modern utrustning.
Frihet under ansvar.
Ett team med stark sammanhållning och gemenskap.
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig!Denna rekrytering hanteras av Jobway och ansökningar behandlas löpande och konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Oscar Thiele, 073-5811804 eller Oscar.thiele@jobway.se
.
Om tjänstenFöretaget är en etablerad aktör inom takentreprenader med lång erfarenhet av både större och mindre projekt inom nyproduktion och renovering. Verksamheten är baserad i norra Stockholm och projekten bedrivs runt om i Mälardalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Linnegatan 14 (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se 073 581 18 04 Jobbnummer
9969704