Tågvärd
Transdev Sverige AB / Tågjobb / Linköping Visa alla tågjobb i Linköping
2025-12-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transdev Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Boxholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Nu söker vi tågvärdar till Transdev Uppdrag Mälartåg med placering i Linköping!
Vårt uppdrag är en viktig del av vardagen för människor som reser till arbete, studier, fritidsaktiviteter eller bara påväg någonstans i livet. Vi vill att varje resa ombord på tågen ska kännas pålitlig, trygg och trevlig. Våra tågvärdar är en viktig del av den resan. De arbetar varje dag med att leverera trygghet, service och en positiv upplevelse för våra resenärer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som tågvärd:
Ge tydlig och relevant information under resans gång
Ansvara för säkerheten ombord
Ta hand om kundmiljön
Visering av biljetter
Levererar annan tänkbar service Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta inom service
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
• * Uppfyller hälsokraven för säkerhetstjänst TSD Drift (fullgod syn, felfritt färgseende, hörsel etc.) ** Om du är osäker på om du uppfyller hälsokraven, tveka inte att söka ändå. Under telefonintervjun som är processens första steg, finns utrymme att prata om detta.
Om tjänsten Tjänsten har placeringsort i Linköping.
Som tågvärd har du varierande arbetstider, vilket innebär att flexibilitet är viktigt. Du behöver kunna arbeta tidiga morgnar, sena kvällar, nätter och helger.
Vi har kollektivavtal och lön utgår enligt kollektivavtalet.
Anställningen är på 100 % och de första sex månaderna tillämpar vi provanställning.
Din anställning börjar med en utbildning i cirka sex veckor, ledd av våra kunniga tågvärdsinstruktörer. Utbildningen är betald och ger dig verktyg du behöver för att lyckas i rollen.
Om rekryteringsprocessen 1. Telefonintervju 2. Fysisk intervju 3. Referenstagning 4. Hälsoundersökning hos Företagshälsovården 5. Signering av anställningsavtal Vi ser fram emot att få din ansökan bestående av CV. Rekrytering pågår löpande, tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 2026-01-12. Vid frågor, kontakta oss:
Rekryterande chef: Marie Bäck, marie.back@transdev.se
HR Business Partner: Magdalena Campese, magdalena.campese@transdev.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om oss Transdev Sverige har cirka 7000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjuder som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://www.transdev.se Arbetsplats
Transdev Kontakt
Transdev Rekrytering transdev.rekrytering@transdev.se Jobbnummer
9641991