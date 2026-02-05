Tågtekniker till vår kund i Malmö
Vår kund är en etablerad aktör inom järnvägsbranschen och arbetar med tekniskt avancerade projekt kopplade till modernisering och säkerställande av framtidens tågtrafik. Företaget har en viktig roll i införandet av nya signalsystem och ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och regelefterlevnad. Tjänsten är placerad i Malmö.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som tågtekniker med inriktning mot ETCS-installation arbetar du med installation, anpassning och verifiering av ETCS-utrustning (European Train Control System) på järnvägsfordon. Arbetet sker i depå- eller verkstadsmiljö och bedrivs ofta i projektform.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Installation och modifiering av ETCS ombordutrustning (OBU)
Kablage, montage och inkoppling av elsystem och komponenter
Anpassning och grundläggande konfigurering av mjukvara
Verifiering, testning och validering av installerade system
Arbete enligt tekniska specifikationer, elscheman och installationsritningar
Dokumentation av utfört arbete enligt gällande krav och standarder
Samarbete med projektledning, tekniska funktioner och leverantörer
Säkerställande av att arbetet följer gällande säkerhets, kvalitets och regelverkskrav
Vem är du?
Du har en gymnasial utbildning inom el, automation, tele, fordon eller teknik, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av installation eller modifiering av tekniska system, gärna inom tåg, spårfordon eller annan säkerhetskritisk industri, och är van vid att arbeta i verkstad eller depåmiljö. Du har god kunskap inom elsystem, kablage och installationsteknik samt kan läsa och arbeta efter elscheman, installationsritningar och tekniska specifikationer. Du har även erfarenhet av mät och testutrustning samt teknisk dokumentation. Erfarenhet av ETCS, ERTMS-projekt eller verifiering och validering av säkerhetskritiska system är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och metodisk med ett tydligt kvalitetstänk. Du är ansvarstagande, pålitlig och trivs i tekniska projekt där samarbete och tydliga processer är en förutsättning. Säkerhet är en självklar del av ditt arbetssätt och du följer regelverk och instruktioner med stor noggrannhet.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du en nyckelroll i införandet av framtidens signalsystem inom järnvägen. Du får arbeta i tekniskt avancerade projekt med höga säkerhetskrav och bli en del av ett kompetent team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus. Rollen passar dig som vill utvecklas inom ETCS och bidra till en säkrare och mer tillförlitlig tågtrafik.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-02-27. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Alfred på alfred.larsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Denna tjänst är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget och att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen.
