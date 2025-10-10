Tågtekniker till Boxholm - Östgötapendeln
2025-10-10
Transdev har nu tagit över driften av Östgötapendeln, och vi fortsätter att växa! Nu söker vi fler kollegor till vår depå i Boxholm där underhållsverksamheten är i full gång. Vill du vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik tillsammans med ett engagerat och tekniskt kunnigt team? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om tjänsten Boxholmsdepån är navet för vår underhållsverksamhet och här utför vi reparationer, felsökning, akut och förebyggande underhåll av våra X61 fordon. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng med hög teamkänsla, där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Arbetstiden för denna tjänst är skiftesgång, 3 skift (dag, kväll och helg)
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Reparationer av X61 fordon
• Löpande underhåll enligt underhållsplanen
• Felsökning av vagnar och system
• Följa upp och dokumentera arbete, åtgärder och åtgånget material på arbetsordern i underhållssystemet Hexagon-EAM
Kvalifikationer Vi söker dig som har mycket god teknisk kompetens. Du har erfarenhet av tekniskt underhåll, gärna av tåg, men erfarenhet från andra typer av fordon är också värdefull. Vidare har du ett stort intresse för el, teknik och felsökning.
• Minst gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
• Kunskaper i ellära motsvarande gymnasienivå
• Erfarenhet från mekanisk, elektrisk eller digitaltekniskt arbete, inom tågteknik eller andra fordonssystem
• God datorvana
• Mycket god svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder Hos oss välkomnas du av professionella kollegor i en omtänksam och varm arbetsmiljö. Vi satsar på löpande kompetensutveckling, erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr, kollektivavtalad tjänstepension och mycket mer.
Omfattning: Heltid, 3 skift Placeringsort: Boxholm Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Startdatum: Januari 2026 alt enligt överenskommelse Lön: Enligt kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är den 26 oktober, men observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta underhållschef:
Marcus LövgrenMarcus.lovgren@transdev.se
(observera! vi kan inte behandla ansökningar som inkommer via e-mail) Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
