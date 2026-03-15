Taco Bar Åhus

Östanskogen TB AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad
2026-03-15


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Östanskogen TB AB i Kristianstad

VI SÖKER SÄSONGS-PERSONAL!

Vi på Taco Bar Åhus söker personal!

Arbetet hos oss innebär bland annat:
• varierande arbetstider med både dagtid, kvällstid och helger
• Servering, kök, kassa och bar
• Varumottagning, disk och städ

Vi söker följande:
~ servis
~ kök
~ disk/plock
~ erfarenhet inom branschen är en merit
Vi söker dig som är 18 år eller äldre, engagerad, utåtriktad, ansvarstagande samt älskar service lika mycket som oss. Du ska kunna prestera i ett högt arbetstempo och sprida glädje bland dina kollegor och till våra gäster!

Är du den vi söker? Mejla CV samt personligt brev till: Ahus@tacobar.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: Ahus@tacobar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Östanskogen TB AB (org.nr 559360-6311)
Badvägen 1 (visa karta)
296 32  ÅHUS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9798230

Prenumerera på jobb från Östanskogen TB AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Östanskogen TB AB: