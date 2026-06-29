Ta nästa steg som beräkningsingenjör
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-06-29
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Vill du utvecklas vidare i din roll som beräkningsingenjör i en tekniskt avancerad miljö? Här får du arbeta med komplexa produkter, bidra till hög kvalitet och samarbeta med erfarna kollegor i en verksamhet där din analys verkligen gör skillnad.
Vår kund i Landskrona är en växande aktör inom högteknologisk industri och söker nu förstärkning till sin kvalitetsavdelning. Verksamheten är en del av en större internationell kontext och präglas av avancerad teknik, höga kvalitetskrav och ett starkt fokus på utveckling.
Här får du möjlighet att arbeta i en miljö med komplexa produkter och tekniska utmaningar, där kvalitet och precision är avgörande. Rollen passar dig som vill bygga vidare på din erfarenhet inom beräkning och analys och samtidigt vara med och bidra i en verksamhet som är under fortsatt utveckling.
Om rollen
I rollen som beräkningsingenjör blir du en del av kvalitetsavdelningen och arbetar med analyser kopplade till produktkvalitet och tekniska avvikelser. Du bidrar till att säkerställa att produkter uppfyller högt ställda krav genom att genomföra beräkningar, analyser och tekniska utredningar.
Du arbetar nära funktioner som konstruktion, produktion och kvalitet, där du stöttar med teknisk kompetens i både förbättringsarbete och avvikelsehantering. Rollen innebär att du självständigt hanterar avgränsade uppgifter, samtidigt som du har stöd och vägledning från erfarna kollegor.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Utföra tekniska beräkningar och analyser, exempelvis hållfasthetsanalyser
Delta i utredningar av kvalitetsavvikelser och rotorsaksanalyser
Bidra till förbättringsarbete kopplat till produkt och process
Ta fram tekniskt underlag och dokumentation
Samarbeta i tvärfunktionella team för att säkerställa kvalitet i hela produktkedjanPubliceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande, samt några års erfarenhet av arbete inom beräkning, analys eller närliggande område.
Du har deltagit i liknande uppdrag tidigare och har en påvisad kompetens inom området. Du är trygg i att självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter och trivs i en roll där du får kombinera eget ansvar med samarbete och stöd från teamet.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av beräkningsarbete, exempelvis FEM eller strukturanalyser
Har god förståelse för mekanik och hållfasthetslära
Är analytisk, strukturerad och noggrann
Har förmåga att driva eget arbete framåt och leverera med hög kvalitet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitetsarbete eller från en tekniskt komplex eller reglerad verksamhet.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus. Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential -för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Susann Tjäderkvist. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 LANDSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susann Tjaderkvist Susann.Tjaderkvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
9983974