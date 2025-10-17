Systemutvecklare till Xeamit i Linköping!
2025-10-17
Vi söker dig som vill bli vår nästa IFS-utvecklare!
Xeamit är ett specialistbolag inom IFS, inte ett resurskonsultbolag. Det innebär att du ofta jobbar tillsammans med andra från vårt team, i långsiktiga kundrelationer där du får vara med hela vägen - från idé till implementerad lösning.
Vill du utvecklas i en miljö där din kompetens är viktig, där vi litar på varandra och där du ges både rätt förutsättningar och tid att göra ett bra jobb? Då kommer du att trivas här.
Nu söker vi en Systemutvecklare till vårt team i Linköping. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som systemutvecklare hos oss blir du en nyckelperson i att forma smarta, hållbara lösningar i IFS - ett affärssystem med bredd och komplexitet. Våra kunder finns både inom privat sektor och statliga verk. Gemensamt för dem är att lösningarna som vi bygger måste hålla - tekniskt, funktionellt och affärsmässigt.
Tillsammans med kund och kollegor analyserar du behoven, bryter ner kraven och ser till att varje lösning fungerar sömlöst i kundens vardag. Du får kombinera din tekniska kompetens med din analytiska förmåga och bygga lösningar som används - varje dag.
I din verktygslåda:
Du jobbar främst med PL/SQL Developer, IFS Developer Studio, Azure DevOps och git - och utvecklas kontinuerligt inom dessa.
Du har erfarenhet av SQL, PL/SQL eller liknande språk, och ett skarpt sinne för logik och problemlösning.
Du förstår hur tekniken hänger ihop, och gillar att navigera i systemmiljöer där många delar samverkar.
Du har erfarenhet av att jobba självständigt, men du trivs med att samarbeta - både med andra utvecklare, applikationskonsulter och kunder - och har lätt att sätta dig in i andras perspektiv.
Exempel på aktuella uppdrag:
En uppgradering från IFS 9 till IFS Cloud hos en teknikdriven kund med höga krav på precision och stabilitet
En förstudie och workshopserie hos ett energibolag som förbereder sig för en uppgradering
Uppstarten av en ny-implementation för ett globalt tillverkningsbolag med verksamhet i över 20 länder
Vad som skiljer oss från andra
Du har säkert sett många liknande roller. Det som gör Xeamit annorlunda är hur vi jobbar och vilka vi är.
Teknisk höjd + affärsfokus
Du omges av några av de främsta konsulterna inom IFS som känner kundens verksamhet på djupet. Vi kombinerar teknisk spets med ett öga för affären och långsiktiga samarbeten.
Låg prestige, hög samarbetsvilja
Här jobbar vi tillsammans. Vi hjälps åt, utbyter kunskap och lämnar inte varandra i sticket. Du får ta ansvar - men står aldrig ensam.
Frihet att påverka
Vi är tillräckligt små för att kunna vara snabbrörliga, men tillräckligt erfarna för att ha processer som håller. Du får vara med och forma både uppdrag och arbetsvardag.
Om Xeamit
Xeamit är ett specialistkonsultbolag med kontor i Linköping och Solna. Vi hjälper kunder att skapa friktionsfria liv runt sina affärssystem - alltid med fokus på tillgänglighet, trygghet och teamwork.
Vi har vuxit stadigt, belönats som Mästargasell, men viktigast för oss: vi har låg personalomsättning och ett team där människor trivs, utvecklas och gör skillnad.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och villkor som matchar TechSveriges kollektivavtal. Hos oss är varje anställd viktig och värdefull. Vi har utformat ett förmånspaket som speglar det.
Några av våra förmåner:
Tjänstepension enligt ITP1
Flexpension
Föräldralön
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Sjukförsäkring och en av marknadens bästa vårdförsäkringar - utan självrisk
Bonusmodell som gäller lika för alla
Subventionerat kollektivtrafikkort eller parkering
Personalcykel - hybrid, el eller klassisk
Läs gärna mer på xeamit.se
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Xeamit.
Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
