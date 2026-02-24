Systemutvecklare till Digitalt Samarbete
Trafikverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Hur tar man befintliga lösningar vidare - utan att tappa fart i utvecklingen framåt? Vi söker en systemutvecklare som vill vara med och skapa värde här och nu och samtidigt blicka mot framtidens behov och nya tekniker.
Systemutvecklare till Digitalt SamarbetePubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du ingå i ett team som förvaltar och vidareutvecklar applikationer som dagligen används av tusentals användare för att dela filer och samarbeta ihop. Vi söker nu en ny teammedlem som kan utveckla och förvalta våra befintliga lösningar samtidigt som du bygger nästa generations system. Du är trygg i äldre kodbaser, men drivs av att skapa nytt och förbättra. Hos oss blir du länken mellan det vi har och det vi ska bli.
Teamet, som är placerat i Borlänge och Göteborg, består av flera roller och kompetenser som samarbetar i ett Agilt arbetssätt och vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra oss. Vi blickar mot framtiden och möjligheten att arbeta med ny teknik såväl OnPrem som Cloud.
I rollen kommer du bland annat arbeta med att:
skriva förvaltningsbar kod som dagligen används av tusentals användare
felsöka och genomföra förbättringar i både befintliga och kommande system
jobba med automation av testning och driftsättningar
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
För att passa in i rollen är du en problemlösare som gillar utmaningar och att tänka i nya banor. Du vill vara med och påverka och därför drivs du av att ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga, där du tillsammans med dina kollegor ser både helheten och detaljer i arbetet. Du har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att både lyssna in samt dela med dig för att bidra till gruppen.
Vi söker dig som har:
en universitets- eller högskoleutbildning om 180hp (120p) med inriktning IT. Alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flera års praktisk arbetslivserfarenhet av systemutveckling i närtid
har goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har;
arbetslivserfarenhet av systemutveckling i SharePoint
aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta praktiskt med containerteknik. (t.ex . Kubernetes, Docker eller OpenShift)
Kompetens inom någon eller några av;
C# och PowerShell
SPFx och/eller SharePoint Online
Typescript, React eller Angular
Databaser som MSSQL, PostgreSQL eller MongoDB
Mikrotjänster och REST
Arbete enligt Scrum/SAFe.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Henrik Sundin 0101237783 Jobbnummer
9761399