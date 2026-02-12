Systemutvecklare till Detektorteamet, Borlänge
2026-02-12
Är du erfaren inom systemutveckling och vill arbeta i en kreativ organisation där vi tillsammans utvecklar framtidens anläggningsnära IT lösningar på Sveriges järnvägar? Var med och gör Sverige närmare!
Systemutvecklare till Detektorteamet, Borlänge
Publiceringsdatum 2026-02-12
Dina arbetsuppgifter
På Trafikverkets avdelning IKT-järnväg har vi engagerade och hjälpsamma medarbetare. Här arbetar vi gemensamt i team med utveckling, förvaltning och drift av operativt kritiska system. Vårt arbete syns på trafikcentraler, stationer och hos järnvägsföretag. Vi jobbar för att operativ personal på Trafikverket och järnvägsföretagen ska få alla förutsättningar de behöver för att tågen ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi söker nu systemutvecklare som vill arbeta med att leda utveckling av anläggningsnära IT-system på Sveriges järnvägar med fokus på detektor och övervakningssystem. Som utvecklare förväntas du både leda, inspirera samt utveckla tillsammans i teamet.
Du kommer få stöd och förutsättningar att påverka hela leveranskedjan, från utveckling till produktionssättningar och förbättringar.
Du arbetar med design, utveckling och test av de IT-system som teamet levererar. Det du utvecklar kommer också att förvaltas av ditt team. I teamet träffas vi fysiskt och digitalt, vi utvärderar idéer, innovationsförslag och står tillsammans i utmanande situationer.
Teamet, som är placerat i Borlänge, består av flera roller och kompetenser som samarbetar i ett Agilt arbetssätt och vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra oss. Vi jobbar just nu med att införa nya verktyg i vårt utvecklingsarbete samt arbetar med ny teknik. I detta autonoma teamet får du bland annat jobba med containerteknik, Orléans, BDD samt PostgreSql.
Teamet arbetar med korta feedback-loopar mot användarna för att snabbt kunna fånga behov och förbättringsförslag och sedan implementera det i många små driftsättningar.
"Jag vill att du ska ha roligt på jobbet och känna att du utvecklas varje dag. Vi tror på öppenhet, tillit och gemensam framgång."
- Patrick Niss, Chef Anläggningsnära IT-lösningar
Övrig information
Placeringsort: Borlänge
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. Intervjuer kommer att ske digitalt via Skype och är planerade att genomföras under vecka 12.
Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Du är varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Patrick Niss om du har frågor om tjänst, verksamhet etc.Kvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du är en samarbetsorienterad, prestigelös och ansvarstagande person som trivs att arbeta i team och vill bidra till en öppen och lärande kultur. Du tar ansvar för både ditt eget och teamets arbete, uppskattar frihet under ansvar och är trygg i att driva arbetet framåt.
Du är nyfiken och utvecklingsinriktad, vill testa nya lösningar, och har ett intresse för att förstå verksamheten och de användare systemen ska stödja. Samtidigt har du förmågan att se helheten och tar ett helhetsansvar för både teknik och leverans.
Du bidrar aktivt till en öppen och tillitsfull teamkultur, delar gärna med dig av din kunskap och är trygg i att samarbeta och kommunicera, både i vardagliga situationer och i mer utmanande sammanhang. Som utvecklare hos oss blir du en viktig del av ett team som tar ansvar för hela leveransen - från idé och utveckling till felsökning i produktion.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 HP (120p) med inriktning IT, alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdigt
aktuell och relevant erfarenhet av systemutvecklingsarbete
erfarenhet av utveckling i .Net
erfarenhet av att arbeta i Linux miljö
erfarenhet av arbete med databaser såsom PostgreSQL
erfarenhet av frontendutveckling såsom React.js
erfarenhet av containerteknik (tex Docker)
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete med:
detektorrelaterande system
automatiserade testflöden, releaseflöden
testdriven utveckling (TDD)
behaviour driven design (BDD)

Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön
