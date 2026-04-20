Systemutvecklare sökes!
Perido AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-04-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du cirka tre års erfarenhet som systemutvecklare? Har du goda kunskaper i Kubernetes? Är du en driven lagspelare redo för nästa uppdrag? Då kan det här vara något för dig!
Vi på Perido söker nu dig som vill arbeta som systemutvecklare hos vår kund, en samhällsviktig myndighet belägen i Norrköping. Du kommer att genomgå en onboarding som tar cirka tre månader, då är det viktigt att befinna sig på plats på kontoret. Efter det råder hybridupplägg där du förväntas vara på plats tre dagar per vecka.Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
Utveckla verktyg, tekniker och ramverk i Java som förenklar och effektiviserar vardagen för utvecklingsteamen
Skapa tekniska förutsättningar för att kunna genomföra kontinuerliga leveranser
Testa dina och andras koder som en naturlig del i systemutvecklingsprocessen
Ha nära kontakt och samarbete med teamets målgrupper, förvaltning samt drift- och supportorganisation
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en självgående person som är trygg i sin kompetens. Du är logisk, driven och en sann lagspelare. Problemlösning finns i ditt DNA och du räds inte att ta egna initiativ. Vi ser även att du är serviceinriktad och värdesätter hög kvalitet i både ditt eget och andras arbete. Dessutom har du lätt att se helheten, förstå andras behov och undvika att fastna i enbart dina egna utmaningar.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Tre års erfarenhet som systemutvecklare
Goda kunskaper i Kubernetes
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Relevant akademisk examenTjänstens omfattning och tillträde
Uppdrag initialt 6 månader via Perido, därefter möjlig överrekrytering till kunden. Start så snart som möjligt.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35789 i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/
602 08 NORRKÖPING Jobbnummer
9865451