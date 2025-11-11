Systemutvecklare/projektledare

Systemutvecklare/Projektledare med MS SQL-kompetens

Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemutvecklare som även kan ta ett tydligt projektledningsansvar. Uppdraget omfattar både datakvalitet och konsolidering i MS SQL-miljö samt vidareutveckling av ett Angular-baserat användargränssnitt. Du arbetar nära verksamhet och arkitektur, driver kravarbete och säkerställer stabil leverans.

Dina arbetsuppgifter
Leda utredning och kvalitetssäkring av databasinnehåll inför konsolidering eller anslutning till masterdata.
Stödja systemansvariga i datakvalitet, ta fram utdrag och köra standardskript i Microsoft SQL Server Management Studio.
Utveckla och underhålla inventeringslogik i Transact-SQL.
Genomföra analyser och jämförelser mellan databaser samt leverera resultat i Excel.
Samla in, analysera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav med hänsyn till IT-säkerhet.
Delta i utveckling av UI i Angular med TypeScript, HTML och CSS i nära samverkan med verksamhetsutvecklare och lösningsarkitekt.
Planera, leda möten och driva arbetet enligt agila arbetssätt.

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av webbutveckling i Angular med TypeScript, HTML och CSS.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av MS SQL Server/SSMS inklusive T-SQL-utveckling.
Dokumenterad erfarenhet av kravinsamling och kravanalys samt beaktande av IT-säkerhet.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning eller likvärdig ledande roll.
Erfarenhet av agila metoder.
Mycket goda Excel-kunskaper inklusive formler, VBA och databaskopplingar.
Kunskap och erfarenhet av arbete mot nationell personuppgiftstjänst och dess tjänstekontrakt.
Tidigare erfarenhet från offentlig sektor.
Referenser från tidigare uppdrag kan uppvisas.

Meriterande
Flerårig vana av att arbeta självständigt och på distans i samverkan med användare och leverantörer via digitala verktyg.
Erfarenhet av Azure DevOps.
Fördjupad kännedom om personuppgiftstjänster och folkbokföringsuppgifter.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Start/Längd
Start: 2026-01
Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning)

Plats
Göteborg (hybrid)

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

