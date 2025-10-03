Systemutvecklare, Örebro

2025-10-03


Systemutvecklare
Vi söker en systemutvecklare nivå 3 till Trafikverket i Örebro.
Uppdraget innebär arbete i ett agilt utvecklingsteam (6-8 personer) som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av ett migrerat stordatorsystem.

Teamet arbetar på .NET-plattformen med fokus på både underhåll och nyutveckling.

Arbetet omfattar:
Systemutvecklingsuppgifter i projekt och förvaltning
Incidenthantering och 2:a linjens användarstöd
Agilt arbetssätt, kontorstid (08:00-16:30)
Eventuellt arbete i andra produktområden inom Transportstyrelsen

Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av systemutveckling i .NET
Minst 4 års erfarenhet av C#
Minst 4 års erfarenhet av SQL Server
Minst 2 års erfarenhet av agila metoder
Utbildning i Asyscos ramverk AMT samt minst 4 års erfarenhet av utveckling på plattformen (förvärvat de senaste 8 åren)
Erfarenhet av Microsoft Team Foundation Server eller Microsoft Azure DevOps Server
Mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande:
Minst 3 års erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor
Erfarenhet av projekt/förvaltning i verksamheter med säkerhetskänsliga data

Övrigt: För uppdragets genomförande krävs Visual Studio-licens med MSDN.

Låter detta som ett intressant uppdrag?Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Sista dag att ansöka är 2025-10-16

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NXT Interim Stockholm AB (org.nr 559277-4078)

Kontakt
Emil Chandorkar
emil.chandorkar@nxtinterim.se

Jobbnummer
9538453

