Systemutvecklare .NET/C#

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom Sektionen IT Säkerhet och Ledning & Uppföljning behöver vi utöka kompetensen inom systemutveckling.
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet.
Nu letar vi efter framtidens utvecklare inom webbutveckling och .NET-teknik där du får en möjlighet att göra skillnad i samhället samtidigt som du utvecklas i din karriär. Du kommer att jobba i system som ställer särskilda krav på hög säkerhet. Du ingår i ett agilt utvecklingsteam där ni ansvarar för att ta fram digitaliserade lösningar som uppfyller verksamhetens behov. I teamet kommer du ha stöd av engagerade och hjälpsamma kollegor som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet inom området. Utvecklingen av våra egenutvecklade system sker i Microsofts miljö.
Vi tror på utveckling hos våra medarbetare och det finns stora möjligheter att påverka riktningen för just din utveckling beroende på vad du brinner för. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar över dina uppgifter. Du strukturerar ditt arbetssätt och har ett tydligt fokus på mål och resultat i allt från prioriteringar till planering och agerande. Vidare är du flexibel och anpassningsbar. Du kan snabbt ställa om och ändra fokus och ser möjligheterna i förändringar. Du har en hög samarbetsförmåga och arbetar bra med andra. I din kommunikation är du lyhörd och tydlig. Slutligen är du kreativ och nytänkande. Du kommer ofta med nya idéer och lösningar och har en förmåga att omsätta dem i praktiken.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde såsom systemvetare eller dataingenjör från universitet eller yrkeshögskola alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet av systemutveckling i .NET/C#
* Erfarenhet av arbete med MS SQL Server
* Erfarenhet av frontend ramverk som exempelvis Bootstrap, Asp.NET och Blazor
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av agila arbetssätt, så som Scrum eller Kanban
* Erfarenhet av Optimizely
* Erfarenhet av Microsofts Azure DevOps
* Erfarenhet av frontend ramverket Angular
* Erfarenhet av att arbeta i utvecklingsmiljöer som ej har tillgång till internet (offline)
* Kunskap inom Continuous Delivery
* Kunskap inom playwright
* Kunskap inom Git
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
