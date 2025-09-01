Systemutvecklare .NET
Varbergs kommun / Datajobb / Varberg Visa alla datajobb i Varberg
2025-09-01
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun i Varberg
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala tjänster för Varbergs kommun? Vi söker en driven och kreativ systemutvecklare som brinner för att göra skillnad - både för våra invånare och våra verksamheter. Här får du chansen att skapa smarta och effektiva lösningar som påverkar samhället på riktigt.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Din roll hos oss: Som systemutvecklare på Varbergs kommuns IT-avdelning blir du en viktig del av vårt engagerade team, E-tjänster och automation. Tillsammans arbetar vi för att förenkla vardagen för våra invånare och stötta kommunens verksamheter genom smarta digitala lösningar.
Du kommer arbeta brett mot både interna och externa användare allt från att utveckla e-tjänster som förbättrar medborgares upplevelse till att skapa interna verktyg som effektiviserar kommunens arbete. Dina utvecklingsuppdrag kan komma från någon av kommunens förvaltningar eller kommunala bolag, vilket gör att du ständigt möter nya och spännande utmaningar.Dina arbetsuppgifter
• Utveckling och vidareutveckling av e-tjänster, webbappar, integrationer och RPA-processer.
• Delta i kravanalys och systemdesign.
• Felsökning och problemlösning.
• Dokumentation av system och processer.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är:
• Kreativ problemlösare Du har en talang för att identifiera användarbehov och omvandla dem till digitala lösningar.
• Tekniskt kunnig Erfarenhet av att arbeta med moderna utvecklingsverktyg och teknologier som används inom systemutveckling.
• Samarbetsinriktad Du trivs i team och kan kommunicera väl med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
• Flexibel och nyfiken Du uppskattar variation och är redo att ta dig an uppdrag från olika delar av organisationen.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
• Arbetat som systemutvecklare i minst 3 år.
• Eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, till exempel kandidatexamen inom IT eller YH-utbildning
• Mycket god kunskap i .Net-plattformen (C#)
• Erfarenhet av databashantering och SQL.
• Kunskap inom frontend-utveckling (HTML, CSS, JavaScript).
• Erfarenhet av versionshantering som git.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
• Frontend-utveckling i Blazor
• Molnbaserade lösningar och tjänster (Azure, DevOps och liknande).
• Erfarenhet av RPA-utveckling.
• Erfarenhet av att utveckla e-tjänster, t.ex. i Open e-platform.
ÖVRIGT
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Kontakt
Avdelningschef IT
Håkan Axelsson +46732028328 Jobbnummer
9485471