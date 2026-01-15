Systemutvecklare (MS Dynamics 365)
2026-01-15
Avdelningen för ekonomi och styrning
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet:
Region Uppsala har påbörjat en omfattande resa med att utveckla regionens logistiska förmåga. Som en del i detta arbete har regionen etablerat en central Logistikfunktion med uppdraget att genom central ledning säkerställa en robust och effektiv materialförsörjning till hälso- och sjukvården.
Just nu befinner vi oss i en expansiv fas där vi ska utveckla och implementera ett nytt affärssystem, Microsoft Dynamics 365, samt driftsätta ett centrallager i egen regi. Centrallagret kommer att fungera som navet i regionens materialförsörjning till hälso- och sjukvården och kommer att vara en viktig del i regionens satsning på ökad försörjningsberedskap. Microsoft Dynamics 365 kommer att vara en central del av regionens logistiksatsning.
Ditt uppdrag:
Rollen har ett brett tekniskt ansvar för D365-plattformen och syftar till att bygga upp och förvalta den tekniska delen av D365-lösning internt - i nära samarbete med verksamhet och externa partners. Ansvaret innefattar utveckling, integration, kodkvalitet och DevOps-processer.
Idag arbetar vi med externa utvecklare, men nu tar vi nästa steg och söker dig som vill bygga upp vår interna utvecklingskompetens. Hos oss får du möjlighet att både utveckla lösningar och ta ett strategiskt tekniskt ansvar för plattformen - från kod till integration och DevOps.
Hos oss får du möjlighet att kombinera teknisk kompetens med ledande ansvar, och vara med och forma hur D365 ska utvecklas, förvaltas och vidareutvecklas över tid. Som vår första interna D365-utvecklare kommer du att:
• Utveckla och anpassa vår D365-lösning (SCM/FO) efter verksamhetens behov Ansvara för teknisk design och kodstruktur
• Bygga integrationer mot andra system via Azure och API:er
• Etablera DevOps-processer (CI/CD) och versionshantering
• Felsöka och hantera tekniskt komplexa ärenden (3:e linjen)
• Vara teknisk motpart och kontaktpunkt för våra verksamhetsutvecklare och externa partners
• På sikt delta i uppbyggnaden av ett internt D365-team och långsiktigt ägarskap.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom IT/systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Microsoft-certifieringar inom D365 och Azure är meriterande.
• Flerårig erfarenhet av (ca 5 år eller mer) av utveckling i Microsoft Dynamics 365 (FO eller SCM)
• Erfarenhet av integrationer i Azure-miljö (t.ex. Logic Apps, Service Bus, REST API:er)
• Erfarenhet av att arbeta med Azure DevOps, inklusive pipelines, builds och deployments.
• Förmåga att arbeta nära verksamheten och översätta behov till tekniska lösningar
• Mycket god svenska i tal och skrift, samt god engelska.
Meriterande:
• Tidigare arbetat med tekniskt ledarskap, exempelvis technical lead, arktitekt eller mentor.
• Erfarenhet av Application Lifecycle Management (ALM) inom D365 eller liknande affärssystem.
• Erfarenhet av CI/CD i D365-miljöer
• Kunskap om Power Platform, Dataverse, Power BI.
• Erfarenhet av D365 SCM/WMS/TMS.
• Goda kunskaper i X++, .NET/C#, JavaScript och Power Platform (förståelse, styrning och kvalitetssäkring är viktigare än daglig kodning)
Din kompetens
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du är mål- och resultatorienterad i arbetssätt och prioriteringar. Du förblir motiverad och arbetar på, även när hinder uppstår, tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du behärskar komplexa frågor och har förmågan att analysera och lösa komplicerade problem.
Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren, baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
• Möjlighet att bygga något från grunden - forma vårt D365-arbete
• Påverkan på teknikval och arbetsprocesser
• En arbetsplats med långsiktigt tänk och höga ambitioner inom digitalisering
• Konkurrenskraftiga villkor och fokus på kompetensutveckling
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta Hannes Schreuder-Pettersen för mer information:
Mail: hannes.schreuder-pettersen@regionuppsala.se
Tel.:072-218 65 87
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
