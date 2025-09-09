Systemutvecklare (Integrationsspecialist)
2025-09-09
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Till en myndighet söker vi nu en systemutvecklare. Vänligen notera att samtliga skall-krav måste uppfyllas för vidare presentation till kund.
Skallkrav: * Minst fem (5) års erfarenhet av Java-utveckling * Minst fem (5) års Linux/Unix-erfarenhet * Erfarenhet av integrationsplattform eller API-GW såsom Mulesoft, WSO2 eller liknande * Erfarenhet av att implementera säkerhetslösning med OAuth2, OpenID Connect och JWT Token. Ska ha utförts under ett tidigare uppdrag eller anställning * Erfarenhet av att implementera lösningar med Certifikat. Ska ha utförts under ett tidigare uppdrag eller anställning * Erfarenhet av att arbeta med Github/Gitlab och Maven. Ska ha utförts under ett tidigare uppdrag eller anställning * Erfarenhet av att arbeta med DevOps i ett tidigare uppdrag eller anställning
Meriterande kompetens: * Erfarenhet av att ha arbetat med att installera API-GW på Linux. Konsulten ska ha arbetat i minst tre (3) år med området inom de senaste sex (6) åren. Konsulten ska ha arbetat hands-on, dvs ha utfört jobbet som beskrivs * Erfarenhet av att ha arbetat med att skapa CI/CD-pipeline. Konsulten ska ha arbetat i minst tre (3) år med området inom de senaste sex (6) åren. Konsulten ska ha arbetat hands-on, dvs ha utfört jobbet som beskrivs
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
