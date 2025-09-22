Systemutvecklare inom Java - Göteborg
2025-09-22
Vi på Soros Consulting söker nu en erfaren systemutvecklare inom Java på nivå 4, vilket normalt motsvarar minst 8 års erfarenhet.
I uppdraget arbetar du i ett tvärfunktionellt team som själv organiserar sitt arbete, tar gemensamt ansvar för leveranser och bidrar till både utveckling och förvaltning. Du utvecklar i både frontend och backend, men bidrar även inom kravställning och testning. Tillsammans med teamet levererar du lösningar som skapar nytta och värde för samhället.
Vi söker dig som har:
Minst 8 års erfarenhet som utvecklare inom .Net
Dokumenterad erfarenhet av:
C#, HTML, CSS, Javascript och SQL
React
Git
Erfarenhet av systemutveckling i större organisationer/offentlig sektor (minst 10 000 anställda)
Erfarenhet av analys, design samt system- och integrationstester
Vana av att arbeta enligt agila metoder (Scrum, SAFe)
Meriterande erfarenheter:
Containerplattformar (OCP)
Platina
Jira, Jenkins, Azure DevOps
Knockout
Typescript

Meriterande erfarenheter:
Social, öppen och hjälpsam
Kvalitetsmedveten med öga för både helhet och detaljer
Flexibel och nyfiken på att lära nytt
Stark problemlösningsförmåga
En lagspelare som bidrar till teamets framgång
Viktigt att veta
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Det innebär att en säkerhetsprövning genomförs innan start, och att uppdraget inte kan påbörjas förrän processen är avslutad.
